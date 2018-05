Fernanda D'avila treina no Central Park de shortinho mesmo com temperatura de 9ºC

A modelo e apresentadora Fernanda D'avila realizou o sonho de conhecer e poder treinar no Central Park, enorme parque considerado um oásis na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

"É surreal poder sentir a energia do Central Park. Estou curtindo e fazendo ensaios fotográficos em Nova York, mas não podia deixar de realizar meu treino do dia no parque", conta a morena de 32 anos que fez os exercícios usando um shortinho mesmo com a temperatura local na casa dos 9ºC.

Com os aproximadamente 25 milhões de visitantes anualmente, o Central Park é o parque mais visitado da cidade e aparece em muitos filmes e programas de televisão. Antes de Nova York, Fernanda D'avila passou por Miami e gravou vídeos para o seu canal do YouTube "Leve a Vida".

