Renata Spallicci diz que se agarra ao motivacional para não se deixar cair na "doença fitness" 

A atleta fitness e coach Renata Spallicci fala sobre os perigos da "doença fitness" que assola a vida de tantas pessoas e que as fazem ultrapassar os limites da saúde pela estética.

"A boa forma não pode virar uma escravidão. Sou adepta de um estilo de vida saudável e me agarro ao motivacional para não me deixar cair na 'doença fitness'. Acho que algumas pessoas passam do ponto quando param de aceitar quem realmente são e ultrapassam os limites da saúde pela estética", afirma a musa fitness apelidada de "Executiva Sarada".

A morena de 35 anos diz que o ponto a não ser ultrapassado é o que deixa cada um feliz respeitando a saúde: "Como coach, digo que o primeiro passo é tomar consciência de que a busca pela boa forma tomou uma proporção exagerada. O importante é trabalhar a autoestima, aceitação e buscar o equilibro. É bacana ter metas e objetivos para melhorarmos sempre, e buscar um padrão físico melhor é um baita desafio, mas é importante vigiar para não se perder na busca de um padrão ilusório de beleza ou estética".

Renata Spallicci afirma que para não se perder na "doença fitness" o mais importante é ter um propósito que vá muito além do físico. "Objetive algo que lhe dê um significado maior e que não lhe permita focar apenas na boa forma", orienta ela que superou uma alergia que a deixou inchada e um AVC da sua avó materna ao ficar no Top 5 mundial nas três categorias que competiu no WBFF Los Angeles, nos Estados Unidos, no início de abril.

Além de fisiculturista e diretora-executiva da Apsen farmacêutica, a morena é escritora, palestrante, coach e lançou recentemente o "Finalmente Magro", programa inovador de emagrecimento que promete uma verdadeira mudança de estilo de vida e uma perda de peso de até 10 quilos em seis semanas.

MF Press Global