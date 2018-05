Tamarana passa a contar com escavadeira hidráulica

A Prefeitura de Tamarana recebeu uma escavadeira hidráulica no último dia 23, durante solenidade no pátio da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar), em Curitiba. A máquina, que custou mais de R$ 300 mil, veio do Ministério da Integração Nacional, por meio de uma emenda de bancada da Câmara dos Deputados encabeçada pelo deputado federal Alex Canziani.

Na agenda, o prefeito Beto Siena e o secretário de Agricultura do município, Fernando Macedo, foram recebidos por Canziani e pela própria governadora do Paraná, Cida Borghetti. Outros 17 municípios do estado também foram contemplados com escavadeiras hidráulicas.

Beto já adiantou que, em breve, o Executivo local terá outros dois equipamentos. "É uma máquina de grande porte que irá melhorar, e muito, o trabalho realizado nas estradas rurais e ainda ajudar em necessidades da área urbana. Essa é a primeira de um total de três máquinas que virão para Tamarana. Estamos focados em renovar a frota do município", afirmou o prefeito.

Novos automóveis

A Prefeitura de Tamarana realizará pregão presencial nesta quarta-feira (2) para comprar sete veículos de passeio para atender necessidades diversas da administração municipal. Neste ano, um Ford Ka e uma ambulância já foram incorporados à frota da Secretaria de Saúde, que também se planeja para colocar em circulação uma nova viatura do Samu e duas vans zero quilômetro.

