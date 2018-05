MEIs vão expor produtos e receber consultorias e orientações em Arapongas

Cidade vai promover feira para empreendedores e oferecer uma programação gratuita e especial para quem já é formalizado ou pretende abrir um novo negócio

Entre os dias 11 a 18 de maio, o município de Arapongas terá uma programação exclusiva para os microempreendedores individuais (MEIs). Neste período, será realizada a terceira edição da Feira do Empreendedor, na praça da igreja matriz, e a Semana MEI, na Sala do Empreendedor. A programação dos eventos inclui a exposição de produtos e serviços para a população, e a oferta de oficinas e consultorias gratuitas para os microempreendedores da cidade.

A Feira do Empreendedor será realizada a partir das 18 horas de 11 de maio, uma sexta-feira, e das 9h às 18h de sábado (12). Além de 30 expositores, o evento contará com apresentações culturais e participação das secretarias municipais de Cultura e Saúde, e do Banco de Fomento, com orientações. “O objetivo é promover os microempreendedores individuais e mostrar a importância da formalização dos pequenos negócios. Os MEIs terão um espaço exclusivo para expor seus produtos e serviços à comunidade, apresentando a qualidade dos trabalhos e captando novos clientes”, afirma a consultora do Sebrae/PR em Arapongas, Cinara Tozatti.

Ela lembra que a feira será realizada às vésperas do Dia das Mães como um atrativo a mais para o comércio central da cidade. Vão expor seus produtos empresas das áreas de alimentos, comércio varejista, artesanato, brinquedos, além de prestadores de serviços. O secretário municipal da Indústria e Comércio de Arapongas, Valdecir Tudino, lembra que o evento será uma oportunidade para os MEIs de, não só divulgar seus produtos e serviços, mas também fortalecer a marca, ampliar a rede de contatos e obter informações sobre crédito.

Depois da feira, entre os dias 14 a 18 de maio, ocorrerá a Semana MEI, paralelamente à 5º Semana Nacional de Educação Financeira. A programação será realizada na Sala do Empreendedor de Arapongas e inclui oficinas e consultorias gratuitas nas áreas de marketing, vendas e planejamento do negócio. “Todas as atividades serão gratuitas para capacitar os microempreendedores individuais na gestão e aprimoramento dos seus negócios e auxiliá-los no crescimento”, afirma Cinara Tozatti.

Confira, abaixo, a programação da Semana MEI em Arapongas:

Segunda-feira 14/05

Consultoria de Marketing e Vendas, na Sala do Empreendedor, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Terça-feira 15/05

Oficina SEI Controlar meu Dinheiro, no Auditório da Prefeitura, das 19h às 23h

Quarta-feira 16/05

Oficina SEI Administrar, no Sebrae, das 19h às 23h

Consultoria de Planejamento Empresarial, na Sala do Empreendedor, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Quinta-feira 17/05

Oficina SEI Vendedor, no Auditório da Prefeitura, das 19h às 23h

As inscrições podem ser feitas na Sala do Empreendedor pelo telefone (43) 3902-1064.

Asimp/Sebrae/PR