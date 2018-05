Assistência Social e Educação debatem com comunidade presença da família na escola

As secretarias de Assistência Social e de Educação de Tamarana realizaram reuniões no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município para discutir a importância da presença da família na escola. Os encontros ocorreram ao longo do mês de abril e contaram com a participação de moradores, da secretária municipal de Educação, Maísa Nakata, além de demais representantes das duas pastas.

O Cras de Tamarana oferece para a comunidade reuniões mensais que abordam diferentes questões da atualidade. A agenda deste ano está organizada da seguinte maneira:

· Maio (dias 8 e 15): combate ao abuso e à exploração sexual infantil;

· Junho (dias 5 e 12): combate ao trabalho infantil;

· Julho (dias 3 e 10): trabalho em equipe e cooperativas;

· Setembro (dias 4 e 11): eleições;

· Outubro (dias 2 e 9): Outubro Rosa;

· Novembro (dias 6 e 13): concepção de família e vínculos familiares.

Os encontros são realizados em dois horários do dia, às 8h30 e 13h30. Para mais informações a respeito da iniciativa, o telefone do Centro de Referência de Assistência Social é o 3398-1960. A unidade fica na Rua Durval Azevedo Costa, 128, Jardim Esperança.

Lucas Marcondes Araújo/Asimp