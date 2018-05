Maifest 2018 em Rolândia

A cultura alemã estará em foco no final de semana em Rolândia-PR, onde será realizada a Maifest 2018 no espaço Viva Viva, festa tradicional que tem como objetivo de preservar e transmitir as tradições culturais germânicas, presente na gastronomia, músicas, danças e trajes típicos, além de jogos entre os participantes. A festa começa na sexta (11) e vai até domingo (13) de Maio.

Na gastronomia com novos sabores e comidas diferente do tradicional, como Spätzle mit Goulash, Curry Wurst , Mix de Linguiças Artesanais, entre outros sabores alemães que estarão à disposição do público, bem como o Apfelstrudel e vários tipos de tortas e os doces tradicionais.

Entre as cervejarias, estarão presentes no evento 8 produtores da região que trarão cerca de 30 tipos de cerveja artesanais e puro Malte. Entre eles participantes que já estiveram na primeira edição da festa como Rotkappen Bier, Amadeus, Vön Borstel, Dantzig , Geada Negra e a Hawp Bier.

O evento contará com a participação dos grupos folclóricos alemães de Rolândia, GFA Rotkappen e Volkstanzgruppe Weisser Schwan e o Grupo de Danças Étnicas Teuto Brasileiro de Maringá, durante a festa serão realizados jogos germânicos para interagir e premiar o público presente, entre eles o já conhecido Chopp em metro.

Artesãos, produtos caseiros de Rolândia e região também estarão presentes na festa. As crianças também terão um lugar especial na Maifest, o Espaço Kinder reunirá uma variedade de brinquedos e passatempos para as crianças, contando com monitores treinados.

A animação da festa ficará com a Orquestra Continental de Itapiranga – SC que tocará em todos os dias da festa. E no sábado (12) à noite a partir das 22 horas terá show com a Banda Terra Celta.

Pontos de vendas

ROLÂNDIA

Armazém da Festa - Av. Pres. Getúlio Vargas, 2393.

Bierfest - R. Francisco Gatti 18.

Casa da Cuca - Rua Monteiro Lobato 128.

Casa do Peixe Frito - Rua Monteiro Lobato 160.

Oma's KaffeHaus - Av. Salgado Filho 107.

Supermercado Locatelli - Av. Romário Martins 394.

Supermercado Locatelli (loja2) - AV. R Santos Dumont,1260

LONDRINA

Browneria Blumengarten - Rua Paranaguá 1214.

Casa Vön Borstel - Rua Santos 766, Sala4

Casa do Malte - Rua Visconde de Mauá 166 - Mercado Shangri lá.

Craft Burger - Rua São Bernardo do Campo, 40.

Growlers Club - Avenida Harry Prochet, 305,

Hop Kombi, Rua João XXIII 408, Loja 1.

Hopper's Cervejaria Artesanal, Rua Goiás 1386.

Nação Bretta - Rua Madre Leônia Milito 1400 - Loja 4.

The Wall Choperia - Rua Goiás 1842.

Ingressos antecipados no valor de R$ 15,00* e limitados (nos pontos de vendas acima até dia 08/05/2017)

Ingressos na portaria do evento no valor de R$ 20,00 e a meia entrada para idosos acima de 60, crianças até 12 anos não pagam.

Promoção dia das mães 13/05, “a mãe acompanhada do seu filho (a) não pagará o ingresso”.

Todos os ingressos terão o vale de um copo de Chopp de 300 Ml de puro malte ou um refrigerante.

Jan Flugel/Asimp