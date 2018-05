Kaysar participa de clipe de funk coreografado pela bailarina Tainá Grando

Kaysar, segundo colocado no Big Brother Brasil 2018, participou do clipe da música "Chacoalhando", de MC Leleto, que foi coreografado pela bailarina Tainá Grando, famosa por ter participado da Dança dos Famosos em 2014 e ter sido assistente de coreografia da Dança dos Famosos em 2016.

"Coreografei e dancei no clipe. Ensaiei o balé antes da gravação e no set passei algumas marcações para o Kaysar. Ele mandou muitoo bem! Improvisou, foi até o chão e interagiu com o balé. O Kaysar é muito carismático e se jogou em todas as cenas!", destaca a bailarina que participou de mais de 50 videoclipes trabalhando ao lado de Anitta, Nego do Borel, Lucas Lucco, Léo Santana, Projota, Mc Livinho, Mc Gui, Kevinho, Valesca, Mc Sapão, entre outros.

Vale lembrar que MC Leleto explodiu no cenário do funk nacional ao lançar em novembro de 2016 a música "Automaticamente" em parceria com MC Maromba.

MF Press Global