Receitas:  Maminha Assada com Creme de Cebola

Ingredientes:

1,5 kg de maminha em pedaço

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta a gosto

½ xícara de chá de caldo de carne (pode ser substituído por 1 tablete de caldo de carne dissolvido em água)

2 cebolas grandes picadas

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sobremesa de farinha de trigo

1 lata de creme de leite

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:

Tempere a carne com o alho, o sal, a pimenta e o caldo de carne. Cubra com papel-alumínio e deixe na geladeira por 40 minutos. Transfira-a para a cuba da panela de pressão junto com a marinada. Tampe bem a panela e programe para cozinhar por 45 minutos. Separe o caldo que sobrou e reserve. Passe a cebola em um processador formando um purê. Em uma panela, derreta a manteiga, junte a cebola e polvilhe a farinha de trigo. Refogue até dourar. Junte o molho da carne. Deixe em fogo baixo até reduzir pela metade. Adicione o creme de leite e cozinhe no fogo brando até engrossar. Tempere com o sal e a pimenta. Sirva a carne fatiada com o molho.

(Mondial.com)