Alunos de Design da UniFil expõem produção gráfica na Feira DOBRA

Alunos de Design Gráfico da UniFil participam da Feira DOBRA de Arte Impressa com diversos materiais gráficos produzidos Gogoia Publicações, editora independente que criaram no projeto de extensão do Grupo de Estudos Design & Cultura (Gedec). Eles vão expor cartazes, livro de poesias, fanzines e postais, mostrando técnica e criatividade na combinação de textos, imagens e ilustrações.

A Feira DOBRA abre espaço aos artistas locais e incentiva a produção de artes gráficas. É uma oportunidade para apresentar e vender trabalhos, com preços acessíveis. Os trabalhos selecionados dos alunos da UniFil tiveram a supervisão do professor Maikon Nery, das disciplinas de Fundamentos do Design e Criatividade.

A exposição pode ser visitada sábado e domingo (dias 5 e 6) no Museu Histórico de Londrina. A Feira DOBRA de Arte Impressa é uma promoção do coletivo Grafatório, com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).