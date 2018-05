Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 07/05/2018

Primeira Leitura (At 16,11-15)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

11Embarcamos em Trôade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, 12de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia, e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade.

13No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. 14Uma delas chamava-se Lídia; era comerciante de púrpura, da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo.

15Após ter sido batizada, assim como toda sua família, ela convidou-nos: “Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa”. E forçou-nos a aceitar.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 149)

— O Senhor ama seu povo de verdade.

— O Senhor ama seu povo de verdade.

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis! Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu Rei!

— Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra! Porque, de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com vitória aos seus humildes.

— Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos.

Evangelho (Jo 15,26–16,4a)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 15,26“Quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim.

27E vós também dareis testemunho, porque estais comigo desde o começo. 16,1Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. 2Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. 3Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. 4aEu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

https://www.youtube.com/watch?v=59aECTDVca0

O Paráclito testemunha Jesus entre nós

O Paráclito, quando está agindo em nós, faz-nos levar as pessoas a procurarem Jesus

“Quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim”(João 15,216).

Abramos o nosso coração para a grande promessa de Jesus. Ele está prometendo que virá até nós o Defensor, o Advogado, o Paráclito, que é o Senhor que ilumina todas as coisas.

Esse é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo de Deus. Há muitos espíritos confusos, mentirosos e enganosos agindo no meio de nós, eles estão nos usando para que vivamos mentiras, confusões, e para que semeemos isso em nosso meio, mas isso não provém do Espírito.

O Espírito do Senhor é a verdade, Ele precede do Pai, age em nós para que testemunhemos, proclamemos e anunciemos Jesus, para que levemos as pessoas ao senhorio d’Ele. O Espírito não age em nós para que criemos culto em torno de nós mesmos. O Espírito não está em nós para que as pessoas venham até nós, para que nos adorem e nos reverenciem. O Paráclito, quando está agindo em nós, faz-nos levar as pessoas a procurar Jesus, a se entregarem para Ele e adorá-Lo como nosso Deus, como Senhor e Salvador. Essa é a verdade que precisa estar em nós.

Há muitos que usam do Espírito em vez de serem usados por Ele. Muitas vezes, queremos instrumentalizar o Espírito em favor dos nossos projetos, aquilo que nós queremos realizar, mas não podemos. É o Espírito que nos usa e faz de nós instrumentos da graça de Deus, é o Espírito em nós que nos leva a testemunharmos, proclamarmos, adorarmos e nos rendermos a Jesus. Não podemos abrir mão dessa verdade, porque, senão, abrimos mão do Espírito da verdade. E a verdade é essa: o Espírito que procede do Pai dá testemunho de Jesus em nós.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook