Rolândia: Salgueiros Ferragens é campeão do Torneio do Trabalhador

No início de abril, 64 times iniciaram a disputa pelo título do “Torneio do Trabalhador”, campeonato promovido e organizado pela Secretaria Municipal de Esportes.

Os jogos foram realizados nos campos do Parigot de Souza, Terrão e Km 10 e a fase final no Estádio Erich Georg. A equipe do Salgueiros Ferragens foi a campeã; o segundo lugar ficou com o Roland FC e o time do Bar do Geraldo ficou com o bronze.

O Vice-Prefeito Roberto Negrão, o Secretário de Esportes, Diego Evangelista, e os Diretores da Secretaria Paula Negrão e Thiago Barão entregaram os troféus. O goleiro menos vazado foi Jefferson Henrique Weitz e o artilheiro Rubens Palomare Filho.

NC/PML

