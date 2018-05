Lotéricas voltam a receber contas de luz

Governadora participou de sessão na Assembleia Legislativa, em homenagem às lideranças líderes comunitárias, e destacou que o serviço volta a ser prestado a partir de hoje 07/05/2018. A fatura também pode ser paga em 2.181 pontos de 11 bancos credenciados e em 826 agentes arrecadadores

A governadora do Paraná, Cida Borghetti, anunciou na sexta-feira (4) que as casas lotéricas voltarão a receber o pagamento das faturas de energia da Copel a partir de (hoje) segunda-feira. Caixa Econômica Federal e Copel estavam sem contrato para o serviço desde 13 de março último. “Conversei com as diretorias da Caixa e da Copel quando assumi o governo e pedi que buscassem uma solução, pois a facilidade para o pagamento da conta de luz é muito importante para a população”, disse Cida em Curitiba, durante evento na Assembleia Legislativa do Paraná.

“Felizmente houve compreensão de ambos os lados e os paranaenses voltam a ter essa comodidade nas lotéricas, que prestam um serviço relevante e de qualidade em todo o Estado”, disse a governadora, que dará coletiva sobre o assunto neste sábado no estande da Copel, na Expoingá, em Maringá.

As contas da Copel poderão ser pagas em lotéricas de todo o Paraná e dos demais Estados. “O contrato garante abrangência nacional do serviço”, disse o presidente da Copel, Jonel Iurk.

O contrato da Caixa Econômica com a Copel foi interrompido em março por discordância em alguns itens. A pedido da governadora Cida Borghetti, as empresas retomaram as negociações em abril e nesta semana chegaram a um acordo para manter as casas lotéricas como agente arrecadador da fatura de energia.

Rede

Além da rede lotérica, a conta de luz pode ser paga em 2.181 pontos de 11 bancos credenciados e em 826 agentes arrecadadores em todo Paraná e Porto União, em Santa Catarina, que inclui farmácias e supermercados. A Copel também possui parceria com o Detran, por meio da qual é possível pagar a fatura com cartão de débito em 173 totens do órgão.

A lista de toda a rede credenciada para pagamento da fatura de energia pode ser encontrada no site www.copel.com, no link “Como pagar sua conta”. Os consumidores também podem pagar a fatura de energia elétrica no banco que possuem conta corrente. Além disto, o consumidor pode colocar a fatura em débito em conta corrente. É uma forma mais segura de pagar a conta, já que a fatura da Copel é confiável.

Comemorações

O anúncio foi feito durante sessão solene da Assembleia Legislativa do Paraná alusiva ao Dia Estadual do Líder Comunitário e aos 32 anos de fundação da Federação Comunitária das Associações de Moradores de Curitiba e Região Metropolitana (Femoclam).

A governadora fez um reconhecimento a atuação das pessoas se que dedicam ao desenvolvimento do lugar onde vivem e afirmou que a participação efetiva de lideranças no dia a dia das comunidades contribuí para ampliar o acesso às políticas públicas do Estado.

“O líder comunitário busca as respostas quando as políticas públicas não alcançam as pessoas que mais precisam”, disse. “Recebam o reconhecimento do Governo pela toda dedicação e contribuição que dão para um Paraná mais justo e igualitário”.

O presidente da Femoclam destacou a boa relação da entidade com o Governo do estado. “O Estado sempre foi parceiro das associações de bairros. Participamos de vários projetos e conselhos, cumprindo o papel de discutir com o poder público as melhores alternativas e soluções para melhorar a vida dos cidadãos” afirmou.

O Dia Estadual do Líder Comunitário foi incluído no calendário oficial do Estado em 2016 e é comemorado no dia 05 de maio. A proposta de lei, aprovada por unanimidade pela Alep, é da deputada Maria Victória que presidiu a sessão. “Os líderes comunitários nos trazem as informações e mostram os caminhos para que possamos tomar as medidas necessárias para de fato representarmos à população”, disse a deputada.

A secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, o secretário estadual do Trabalho e Relações com a Comunidade, Paulo Rossi, e o deputado federal Ricardo Barros também participaram do evento.

AEN