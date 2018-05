Londrina/Caixa/IPEC fatura 12 medalhas no PR sub-18

Pódio do arremesso de peso, com David da Silva no primeiro lugar, e Heber de Lima no segundo

A equipe Londrina/Caixa/IPEC de atletismo fechou sua participação no Campeonato Paranaense Sub-18 com 12 medalhas, sendo quatro de ouro, quatro de prata e quatro de bronze. A competição reuniu as principais equipes da categoria no último final de semana, no complexo esportivo Willie Davids, em Maringá.

A equipe voltou a mostrar força nas provas de arremesso de peso, com dois ouros, uma prata e um bronze conquistados. Destaque para David da Silva e Larissa Misma, que subiram ao lugar mais alto do pódio nesta prova. Pedro Dalagrana, nos 800 metros, e Bruna Caroline Araújo Bueno, nos 5.000 metros da marcha atlética, também voltaram para casa como campeões em suas modalidades.

As medalhas de prata vieram com Giovana Pereira, no salto em altura, heber de Lima Santos, no arremesso de peso e lançamento do martelo, e Vítor Berminini, nos 800 metros. Faturaram bronzes para a equipe londrinense Giovana Venâncio, no arremesso de peso, Laís de Celis nos 200 metros, Vítor Bergamini, nos 2.000 metros com obstáculos e Gabriela Rodrigues, no heptatlo.

A equipe Londrina/Caixa/IPEC de atletismo fechou o torneio estadual na quarta colocação em ambos os naipes. “O trabalho está em desenvolvimento, temos muitos atletas com potencial nesta categoria e eles vêm melhorando individualmente, melhorando marcas e ganhando em experiência”, analisou o treinador Gilberto Miranda.

Gymnasiade

Pedro Tombolim (Colégio Monteiro Lobato - Cornélio Procópio) é o sexto melhor do mundo na prova dos 800 metros. Na Gymnasiade, maior competição escolar do planeta, que está sendo disputada no Marrocos, a promessa marcou 1min55seg53 e terminou a prova na sexta colocação geral. Foi a primeira competição internacional do jovem de 16 anos, que é oriundo do projeto Ouro do Olimpo, de Cornélio Procópio, parceiro do Projeto Londrina Atletismo.