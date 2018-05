Secretaria Municipal do Idoso promove baile do Dia das Mães

Evento gratuito terá música ao vivo, atividades culturais, homenagens e sorteios de brindes às mães; podem participar pessoas acima de 60 anos

A Secretaria Municipal do Idoso (SMI) promove nesta terça-feira (8), a partir das 14 horas, um baile em homenagem ao Dia das Mães, que será comemorado no dia 13 de maio. O evento é gratuito e terá a participação dos idosos que frequentam os Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs) das regiões leste e oeste de Londrina. Qualquer pessoa acima de 60 anos pode participar e a expectativa é reunir mais de 500 idosos no dia festivo. O encontro será no salão de festas da Associação de Funcionários Municipais de Londrina (AFML), localizado na Rua dos Funcionários, 363, no Jardim Mediterrâneo.

O evento irá proporcionar momentos de descontração, lazer e diversão aos idosos com muita música ao vivo, atividades culturais, além de homenagens e sorteios de brindes para as mães.

De acordo com o gerente de Atenção à Pessoa Idosa da Secretaria Municipal do Idoso, Cleir Brandão, os bailes são eventos muito solicitados à Prefeitura e aguardados pelos idosos da cidade. “Trata-se de uma iniciativa acessível, que conta com ampla participação e reforça a integração e o convívio social entre os participantes. É um dos momentos de que os idosos mais gostam, no qual podem dançar, conversar e se reunir para compartilhar experiências. Nessa oportunidade, o evento ainda aproveita as festividades do Dia das Mães”, disse.

Brandão também citou que, inicialmente, estão programados cinco bailes ao todo no decorrer de 2018. “É bem-vindo aos bailes qualquer grupo ou pessoa idosa de Londrina. Em 2017, tivemos vários eventos desse tipo e a Secretaria do Idoso está novamente atendendo a demanda que recebe da comunidade ”, informou.

A abertura do evento terá uma ação do projeto “Encantamentos Poéticos”, que trabalha a memória, poesia, comunicação, literatura e expressão corporal. Os dois CCIs de Londrina estão sendo contemplados, desde abril, com oficinas realizadas por meio desta iniciativa, que integra a 14ª edição do Festival Literário de Londrina (Londrix) e conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

O objetivo é estimular a leitura e compreensão dos idoso, levando-os a descobrir o prazer da leitura literária e a tomar contato com poetas da língua portuguesa contemporâneos.

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa "Benedito Camargo Sobrinho", - Região Oeste - fica na Rua Pedra Selada 111, no Jardim Bandeirantes, e o da Região Leste fica na Rua Gabriel Matokanovic, 260 - Jardim da Luz.

NC/PML