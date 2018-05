Inscrições para o Enem 2018 já podem ser realizadas

Os interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 já podem fazer suas inscrições. O Sistema de Inscrição foi aberto às 10h desta segunda-feira, 7, e ficará disponível até as 23h59 de 18 de maio. Será considerado o Horário de Brasília – DF. O prazo para pagamento da taxa de inscrição é maior, terminando em 23 de maio. O pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) pode ser feito por meio de instituições bancárias, agências dos Correios e casas lotéricas. O valor é o mesmo do ano passado: R$ 82.

Todos os interessados em fazer o Enem 2018 devem se inscrever, mesmo aqueles que já solicitaram a isenção entre 2 e 15 de abril e aqueles que entraram com recurso entre 23 e 29 de abril, independentemente do resultado. A inscrição posterior às solicitações de isenção e justificativas de ausência é uma novidade desta edição e dá mais oportunidades a quem realmente tem direito à gratuidade, uma vez que permite a criação de um período para interposição de recursos. Além disso, coíbe a reincidência dos ausentes.

Orientações

O percurso e a quantidade de campos da inscrição serão menores para quem solicitou isenção e tentou justificar ausência, previamente, pois parte das informações já foram fornecidas. O Inep preparou tutoriais da inscrição completa e da inscrição simplificada, em português e em libras.

Passarão pelo SISTEMA SIMPLIFICADO

Acesso com CPF e senha previamente cadastrada

- Participante com solicitação de isenção da taxa de inscrição aprovada

Sem GRU

- Participante com solicitação de isenção da taxa de inscrição reprovada

Com GRU

- Concluinte do Ensino Médio, em 2018, em escola da rede pública, que se ausentou em 2017 e teve justificativa de ausência reprovada

Sem GRU (Excepcionalmente no Enem 2018)

Passarão pelo SISTEMA COMPLETO

Acesso com CPF e data de nascimento

- Concluinte do Ensino Médio, em 2018, em escola da rede pública, que não solicitou isenção

Sem GRU (Excepcionalmente no Enem 2018)

- Demais participantes / primeiro acesso ao sistema

Com GRU

Excepcionalmente, em função da mudança no formato, os concluintes do ensino médio em 2018, na rede pública, que se esqueceram de solicitar a isenção terão a gratuidade automática ao se inscreverem. Outra novidade se refere ao atendimento especializado. Os participantes do Enem 2017 que tiveram laudo de comprovação do CID aprovado não precisarão apresentar novo laudo em 2018 se a solicitação for para a mesma necessidade. As provas do Enem 2018 serão aplicadas em 4 e 11 de novembro.

Clique aqui para acessar os tutoriais em português e em libras

Clique aqui para fazer a inscrição

