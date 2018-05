Leonismo da região sul faz convenção no RS

Delegações de Lions Clubes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estarão presentes.

A cidade de Passo Fundo, importante centro universitário e médico, localizada no Planalto Médio Gaúcho e distante 298 km de Porto Alegre, vai sediar, a partir do próximo dia 24, a XIX Convenção do Distrito Múltiplo LD de Lions Clubes. O evento, conforme Juarez de Souza Moreira, Diretor-Geral da Convenção, deverá contar com a participação de 600 convencionais, que representarão 500 Lions Clubes disseminados pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e que contam, em seus quadros, com mais de 15 mil associados.

Realização dos Lions Clubes de Passo Fundo (Centro, Norte, Independência, Integração, Amizade, 2000, Alvorada e Leo Clube), o conclave tem abertura oficial e solene às 20 horas do dia 24, no Clube Comercial. A cerimônia inaugural do encontro leonístico da Região Sul será presidida pelo CL Luiz Roberto Gobbi, presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, e contará com a presença de dirigentes leonísticos dos três Estados do Sul, além de delegados e associados de dezenas de Lions Clubes.

A programação geral da convenção prevê a realização de seminário para novos dirigentes (governadores e vice-governadores eleitos nas convenções distritais realizadas em abril) nos dias 23 e 24 no salão de eventos do Prix Hotel. Na manhã do dia 25, a partir de 9 horas, no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo (UPF), no Campus Universitário, terão início os trabalhos da XIX Convenção, com o desenvolvimento de ampla programação. Temas da maior atualidade para o leonismo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná serão abordados e debatidos durante o conclave, com a apreciação, análise e parecer acerca de proposições apresentadas pelos clubes do Múltiplo LD.

Tema na ordem do dia da comunidade leonística mundial, a redução da fome, bandeira desfraldada pelo CL Naresh Aggarwal, Presidente Internacional de Lions Clubes, é matéria sujeita a debate no encontro do leonismo da Região Sul, além da troca de ideias e experiências sobre o Muritão Nacional dos Lions Clubes na Saúde, atividade que tem envolvido ativamente os Lions de todo o mundo.

Ponto alto da XIX Convenção do Distrito Múltiplo LD será a manifestação do Companheiro-Leão Nicolás Jara Orellana, destacado integrante do leonismo equatoriano, eleito para exercer a função de diretor de Lions Internacional no período de 2018-2020, que fará importante pronunciamento na condição de orador oficial do conclave. Além do CL Orellana, vários outros líderes do leonismo brasileiro marcarão presença no evento, transmitindo valiosos subsídios aos convencionais.

Todos os trabalhos da convenção serão concentrados no Centro de Eventos da UPF. O Seminário para novos dirigentes terá duração de dois dias e sediará as atividades no Prix Hotel. O Clube Comercial, na zona central de Passo Fundo, comportará não apenas a abertura oficial e solene do conclave, mas todas as atividades sociais, dentre elas o jantar-baile no dia 25, o show a ser apresentado pelos Grupos Tanz de Dança da UPF e Suzuki, no dia 24, quando também haverá happy hour e bufê de tortas.

O Distrito Múltiplo LD abrange as áreas geográficas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde estão localizados em torno de 500 Lions Clubes, que possuem mais de 15 mil associados.

Os trabalhos da convenção têm encerramento previsto para o dia 26. Após a conclusão das sessões plenárias, os convencionais visitarão as dependências do Hospital de Olhos “CL Dyógenes Martins Pinto”, localizado no Campus da UPF e considerado o maior empreendimento leonístico do Distrito LD-7.

Paralelamente às atividades da convenção, haverá a reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, com os trabalhos sendo presididos pelo CL Luiz Roberto Gobbi e deles participando os governadores dos 9 distritos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O CL Luiz Roberto Gobbi, presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, manteve-se em contato permanente com os sete Lions e o Leo Clubes de Passo Fundo e com os demais clubes dos três Estados, supervisionando os trabalhos de organização do evento leonístico. O Diretor-Geral da XIX Convenção, CL Juarez de Souza Moreira, e sua equipe de apoio têm se empenhado no sentido de garantir que o conclave alcance plenamente os objetivos visados, de integrar a comunidade leonística do Sul do Brasil, proporcionando aos convencionais um evento com conteúdo rico e atualizado, estimulando-os a executarem ações valiosas em benefício das comunidades assistidas.

Paulo Prates/Asimp