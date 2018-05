Grupo Escoteiro Andrômeda vai pintar pátio de Escola Municipal

O Grupo Escoteiro Andrômeda de Londrina, composto por aproximadamente 40 escoteiros, vai realizar a pintura do pátio da Escola Municipal Joaquim Vicente de Castro, localizada no conjunto Cafezal, na região sul de Londrina.

Para isto, os jovens estão recebendo doações de tintas, pincéis, rolos para pintura, brochas entre outros equipamentos para serem utilizados na recuperação da pintura do pátio da Escola.

Conforme o presidente do Grupo, Ricardo Scatolin, a atividade integra o calendário de ações sociais dos escoteiros e é uma retribuição ao local em que é realizado aos sábados as atividades do grupo.

As doações podem ser feitas durante a semana na escola que fica na avenida Presidente Abraham Lincoln, 70, com a professora Andreia Scatolin.

A pintura será feita nos sábados, dias 12 e 19.