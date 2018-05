Município de Jaguapitã cancela licitação de caminhonete de luxo para uso do gabinete do prefeito

Atendendo recomendação administrativa da Promotoria de Justiça de Jaguapitã, no Norte-Central paranaense, a prefeitura daquele município cancelou licitação que havia sido aberta para aquisição de automóvel para uso do gabinete do prefeito.

De acordo com a Promotoria de Justiça, as especificações técnicas constantes no termo de referência do procedimento direcionavam seu objeto para a aquisição de uma caminhonete Ford Ranger, sem nenhuma justificativa razoável.

A legislação proíbe que os editais de licitação contenham cláusulas que limitem injustificadamente a competição.

Asimp/MMPPR