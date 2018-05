Sebrae/PR oferece oficinas e consultorias gratuitas durante a Semana do MEI 2018

Capacitações serão realizadas nas Salas do Empreendedor de Londrina, Cambé, Rolândia e Ibiporã, entre os dias 14 a 18 de maio

Começa no próximo dia 14 e vai até 18 de maio a Semana do Microempreendedor Individual (MEI) 2018, organizada pelo Sebrae/PR em todo o Brasil. Nas cidades de Londrina, Cambé, Rolândia e Ibiporã, a programação, que inclui orientações, oficinas e palestras gratuitas, será realizada em parceria com as Salas do Empreendedor. Além de atender os MEIs, a semana tem como um dos focos a formalização de potenciais empresários.

O consultor do Sebrae/PR André de Azevedo informa que o atendimento nas Salas do Empreendedor será reforçado por uma equipe de consultores da entidade durante o mutirão. Paralelamente à Semana do MEI, ocorre a 5º Semana Nacional de Educação Financeira. As ações realizadas no período terão foco em empreendedorismo, mercado, serviços financeiros e benefícios previdenciários. As oficinas e consultorias serão nas áreas de vendas, marketing, planejamento, gestão e mídias sociais. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas diretamente nas Salas do Empreendedor de cada município.

Neste ano, os MEIs que passarem pelas Salas do Empreendedor vão receber orientações de como preencher a Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional (DASN – SIMEI), que deve ser entregue obrigatoriamente até 31 de maio. Os empreendedores também encontrarão informações sobre o pagamento de boletos e regularização de alvarás, por exemplo.

Na avaliação de Azevedo, a grande vantagem da Semana do MEI é que as ações são realizadas em formato de mutirão, permitindo sanar diversas dúvidas e capacitar os empreendedores para o crescimento dos seus negócios. Além disso, a divulgação ocorre em nível nacional. Para a edição de 2018, o Sebrae preparou algumas ações estratégicas nos meios digitais, com papos de negócios e webinars, transmissão de eventos ao vivo e divulgação de cases do MEI em todo o Brasil.

Confira a programação especial para Londrina, Rolândia, Cambé e Ibiporã

14/05

Londrina: Orientação para o MEI, das 12h às 18h

Londrina: Consultoria em Finanças e Marketing, das 12h às 18h

Londrina: Oficina SEI Empreender, das 13h30 às 17h30

Rolândia: Orientação para o MEI, das 8h às 14h

Ibiporã: Orientação para o MEI, das 8h às 17h

Cambé: Orientação para o MEI, das 8h30 às 16h

Cambé: Consultoria em Finanças, das 8h30 às 16h

15/05

Londrina: Orientação para o MEI, das 12h às 18h

Londrina: Consultoria em Finanças e Marketing, das 12h às 18h

Londrina: Oficina SEI Planejar, das 13h30 às 17h30

Londrina: Palestra sobre Benefícios Previdenciários, das 14h às 15h30, no auditório da Prefeitura de Londrina

Rolândia: Orientação para o MEI, das 8h às 14h

Rolândia: Consultoria em Planejamento, das 8h às 14h

Rolândia: Palestra sobre os Benefícios Previdenciários para o MEI, das 9h às 10h30, no Centro Cultural Nanuk

Ibiporã: Orientação para o MEI, das 8h às 17h

Cambé: Orientação para o MEI, das 8h30 às 16h

Cambé: Oficina de Acesso a Crédito, das 19h às 23h

16/05

Londrina: Orientação para o MEI, das 12h às 18h

Londrina: Consultoria em Finanças e Marketing, das 12h às 18h

Londrina: Oficina sobre Formação de Preço, das 13h30 às 17h30

Rolândia: Orientação para o MEI, das 8h às 14h

Rolândia: Consultoria em Finanças, das 8h às 14h

Rolândia: Oficina SEI Planejar, das 19h às 23h

Ibiporã: Orientação para o MEI, das 8h às 17h

Ibiporã: Consultoria em Marketing, das 8h às 17h

Ibiporã: Palestra sobre Benefícios Previdenciários, das 9h às 10h30, no Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI)

Cambé: Orientação para o MEI, das 8h30 às 16h

Cambé: Consultoria em Marketing, das 8h30 às 16h

17/05

Londrina: Orientação para o MEI, das 12h às 18h

Londrina: Consultoria em Finanças e Marketing, das 12h às 18h

Londrina: Oficina sobre Mídias Sociais, das 13h30 às 17h30

Rolândia: Orientação para o MEI, das 8h às 14h

Rolândia: Consultoria em Marketing, das 8h às 14h

Rolândia: Oficina para Formação de Preço, das 19h às 23h

Ibiporã: Orientação para o MEI, das 8h às 17h

Ibiporã: Consultoria em Finanças, das 8h às 17h

Ibiporã: Oficina SEI Empreender, das 14h às 18h, no Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI)

Cambé: Orientação para o MEI, das 8h30 às 16h

Cambé: Palestra sobre os Benefícios Previdenciários para o MEI, das 9h às 10h30, na Sala do Empreendedor

18/05

Londrina: Orientação para o MEI, das 12h às 18h

Londrina: Consultoria em Finanças e Marketing, das 12h às 18h

Rolândia: Orientação para o MEI, das 8h às 14h

Ibiporã: Orientação para o MEI, das 8h às 17h

Cambé: Orientação para o MEI, das 8h30 às 16h

Cambé: Consultoria em Finanças, das 8h30 às 16h

***Com exceção das palestras da Previdência Social e da Oficina SEI Empreender de Ibiporã, cujos locais já estão especificados acima, os atendimentos serão todos realizados nas Salas do Empreendedor das respectivas cidades.

Contatos e endereços das Salas do Empreendedor para as inscrições:

Londrina: Av. Duque de Caxias, 635, saguão da prefeitura. Telefone: 3372-4108

Cambé: Rua França, 84, centro. Telefone: 3174-2716

Rolândia: Av. dos Expedicionários, 604, anexo à Agência do Trabalhador. Telefone: 3255-1118

Ibiporã: Terminal Rodoviário José da Rocha Guedes. Telefone: 3178-0240

Adriano Oltramari/Asimp/Sebrae/PR