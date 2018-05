Projeto “Idoso Conectado” inicia nova turma no CCI Oeste

Cerca de 20 idosos participarão das aulas nos dias 9, 16, 23 e 30 de maio; foco é a utilização correta de celulares e seus recursos digitais

A Secretaria Municipal do Idoso, por meio do Centro de Convivência da Pessoa Idosa "Benedito Camargo Sobrinho" (CCI) Oeste, inicia nesta quarta-feira (9), a partir das 13h30, as atividades para mais uma nova turma do projeto “Idoso Conectado”. Cerca de 20 pessoas terão a oportunidade de aprender a utilizar adequadamente os recursos tecnológicos disponíveis em aparelhos celulares, aplicativos digitais e redes sociais. O CCI Oeste fica localizado na Rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes.

As aulas do projeto são gratuitas e direcionadas ao público acima de 60 anos de idade. Ao todo, a nova turma terá quatro encontros, nos dias 9, 16, 23 e 30 de maio.

De acordo com o gerente de Atenção à Pessoa Idosa da Secretaria Municipal do Idoso, Cleir Brandão, a nova turma já está fechada, uma vez que é composta por homens e mulheres que estavam na lista de espera. “O curso é uma das atividades mais concorridas nos CCIs Oeste e Leste, a demanda é crescente e estamos com fila de espera nestes locais. Em 2017, mais de 300 pessoas participaram e, neste ano, cerca de 50 idosos já foram atendidos nas primeiras turmas, entre março e abril. Quanto mais há divulgação na comunidade e mais pessoas finalizam o curso, maior é a procura. Estamos muito contentes com o retorno e o projeto continua durante o ano todo”, disse.

Cada turma que realiza o projeto assiste quatro aulas, com cerca de três horas de duração ao todo. Para participar, basta levar um aparelho smartphone e todas as orientações necessárias serão recebidas. Os idosos têm a chance de aprender desde como ligar seu celular, fazer ligações, adicionar novos contatos, acessar aplicativos e redes sociais, e realizar pesquisas, entre outros conhecimentos.

“É um curso com metodologia específica e adequada para este público, atendendo um direito da população estabelecido no Estatuto do Idoso. Existem pessoas que ganham ou compram um aparelho novo mas não sabem executar os comandos básicos, portanto, é importante prestar auxílio, com linguagem acessível e permitindo que o conhecimento seja absorvido no tempo adequado de cada um”, frisou Brandão.

Ao longo do ano, a Secretaria Municipal do Idoso abrirá novas turmas e a expectativa é agilizar as demandas da lista de espera através de parcerias que estão sendo viabilizadas. Há previsão para novas chamadas no mês de junho. “Estamos trabalhando para atender o maior número de pessoas. A tendência para 2018 é ultrapassar a quantidade de cidadãos atendidos no ano passado”, completou.

NC/PML