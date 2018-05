Estão abertas as inscrições para o VI Festival de Cinema FICC

23 categorias de premiação para Filmes e Games que irão concorrer em 2018

O Festival Internacional de Cinema Cristão está na sua sexta edição, premia os melhores filmes nacionais e estrangeiros com mensagens positivas e cristãs. Qualifica e promove a produção audiovisual nacional. Fomenta valores da família, socioambiental, inclusão social e projetos esportivos.

Todo Longa-metragem inscrito concorre a Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Trilha/Música.

E tem premiação para Melhor Produção de Minuto, Melhor Média Metragem, Melhor Curta Metragem, Melhor Documentário, Melhor Série, Melhor Animação, Melhor Clipe Musical e Melhor Filme Estrangeiro. Além das categorias temáticas de Melhor Filme Teen e Melhor Filme Evangelístico.

Este ano serão 23 estatuetas, incluindo as novas categorias de Melhor Game e Melhor Filme Esportivo. As obras concorrem ainda um prêmio especial de Melhor Socioambiental.

O FICC começou em 2013 com transmissão Ao Vivo direto dos estúdios da TV Boas Novas e pela Internet, alcançando cineastas em todo Brasil e no exterior. O segundo festival aconteceu no Teatro Ipanema, já o terceiro e o quarto no Cine Odeon. O quinto foi ano passado na Grande Sala na Cidade das Artes. Todos no Rio de Janeiro.

Inscrições: De 01.04 a 15.06 no site http://festivaldecinemaficc.com.br/festival/regulamento-ficc-vi-2018/,

http://www.festivaldecinemaficc.com.br/festival/ficha-de-inscricao-de-filmes/

Rosária Farage/Asimp/FICC