Ellen Santana é uma das participantes da última edição do concurso Miss Bumbum Brasil 2018

Ela que estará representando o estado de Rondônia. A morena ELLEN SANTANA de 31 anos, com 105 cm de Bumbum, esta concorrendo novamente ao concurso mais falado do Brasil e fora do Brasil.

A modelo que já participou no ano de 2013 ficou entre as finalistas, foi muito falada e ficou conhecida após ter assumido affair com o craque e jogador Neymar Junior.

Ellen Santana afirma: “Estava muito desanimada e pra baixo, quando fiquei sabendo que seria a última edição do concurso e quis tentar novamente. A Copa está aí, todos nós brasileiros lutamos por aquilo que sonhamos e acreditamos, sou brasileira e não desisto nunca!” diz a morena e ainda mais... "Conto com o voto de cada um de vocês" ! @ellensantanaoriginal #PraCima