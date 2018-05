Releitura da obra de Graciliano Ramos será apresentada em 14 cidades do Paraná

Pela primeira vez no estado do Paraná, a companhia ítalo-brasileira Caravan Maschera apresenta uma surpreendente adaptação do clássico “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, por meio de bonecos, máscaras e pouco diálogo. A peça imagética transforma os signos, os significados e os sentidos do contexto atual e histórico da seca, da angústia e da esperança do sertanejo. A circulação por 14 municípios do estado inicia no dia 8 de maio.

O projeto, selecionado por meio de edital, integra o Circuito Cultural do Sesi/PR, iniciativa do Sesi Cultura Paraná, com foco na difusão de espetáculos de artes cênicas e música. Além de “Vidas Secas”, outros seis trabalhos foram elegidos e serão divulgados ao longo do ano, no mesmo formato de circulação.

O espetáculo não pretende “ilustrar” a temática da clássica obra de Graciliano Ramos, e sim estabelecer um diálogo entre a interpretação subjetiva do público e os sentimentos e sensações que o livro passa. Neste ano, “Vidas Secas” comemora 80 anos de existência e está entre as obras literárias para os vestibulares de 2018.

As apresentações acontecem, respectivamente, em Paranaguá (8 de maio), São José dos Pinhais (9 de maio), Ponta Grossa (10 de maio), Santo Antônio da Platina (15 de maio), Londrina (16 de maio), Apucarana (17 de maio), Arapongas (18 de maio), Japurá (21 de maio), Campo Mourão (22 de maio), Umuarama (23 de maio), Paranavaí (24 de maio), Maringá (25 de maio) e Guarapuava (26 de maio). No dia 27 de maio, haverá uma apresentação extra no Teatro Sesi Pato Branco. Em todos os espaços, as entradas serão gratuitas, com opção de ingresso solidário e doação espontânea de 1 kg de alimento não perecível.

Serviço

Circuito Cultural Sesi apresenta “Vidas Secas”



Datas: 08 a 27 de maio (consultar cronograma abaixo)

Classificação: 12 anos

Duração: 60 minutos

Valor: gratuito, com opção de ingresso solidário (doação de 1 kg de alimento)

Paranaguá

Data e horário: 08 de maio às 20h

Local: Cine Teatro Rachel Pereira da Costa

Endereço: Rua XV de Novembro, 87 - Centro Histórico

São José dos Pinhais

Data e horário: 09 de maio às 20h

Local: Teatro Sesi de São José dos Pinhais

Endereço: Rua XV de Novembro, 1800 – Centro

Ponta Grossa

Data e horário: 10 de maio às 20h

Local: Cine Teatro Ópera - Auditório A

Endereço: Rua XV de Novembro, 468 – Centro

Santo Antônio da Platina

Data e horário: 15 de maio às 20h

Local: Teatro Sesi Santo Antonio da Platina

Endereço: Rua José Vieirra Gusmão, 850 – Rodovia BR 153, Km 40

Londrina

Data e horário: 16 de maio às 19h

Local: Centro Cultural Sesi/AML

Endereço: Praça Primeiro de Maio, 130

Apucarana

Data e horário: 17 de maio às 20h

Local: Cine Teatro Fênix

Endereço: Avenida Curitiba, 1215

Arapongas

Data e horário: 18 de maio às 19h

Local: Arena Arte e Cultura Sesi

Endereço: Avenida Maracanã, 3260

Japurá

Data e horário: 21 de maio às 20h

Local: Salão Paroquial

Endereço: Rua Lourençao, 91

Campo Mourão

Data e horário: 22 de maio às 20h

Local: Teatro Municipal de Campo Mourão

Endereço: Av. Comendador Norberto Marcondes, 684

Umuarama

Data e horário: 23 de maio às 20h

Local: Centro Cultural Vera Schubert

Endereço: Av. Rio Branco, 3633

Paranavaí

Data e horário: 24 de maio às 20h

Local: Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade

Endereço: Rua Miljutin Cogei - Centro

Maringá

Data e horário: 25 de maio às 20h

Local: Teatro Barracão

Endereço: Praça Nadir Cancian, s/nº (em frente a Copel)

Guarapuava

Data e horário: 26 de maio às 20h

Local: Teatro Sesi

Endereço: Rua Coronel Lustosa, 1.736

Pato Branco (apresentação extra)

Data e horário: 27 de maio às 19h

Local: Teatro Sesi

Endereço: Rua Xingu, 833.Amadori

Asimp/Sesipr

