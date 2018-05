Jaque Khury: Comecei a fazer musculação com 15 anos para ter o corpo da scheila carvalho

"Comecei a fazer musculação com 15 anos para ter o corpo da Scheila Carvalho", revela Jaque Khury em bate papo com Eva Andressa

A "Musa Fitness" Eva Andressa, uma das maiores celebridades quando o assunto é seguidores no Facebook e com mais de impressionantes 10,6 milhões de fãs na rede social, bateu um papo com a modelo Jaque Khury na série "Fit Talk" do seu canal no YouTube.

Na entrevista, a ex-BBB explica quem foi a musa que a inspirou a malhar: "Sempre achei lindo, desde a minha adolescência, mulheres saradas. Vi a Scheila Carvalho com aquele corpão na época do É o Tchan e comecei a fazer musculação com 15 anos para ter o corpo igual o dela. Com 17 para 18 anos me tornei modelo e precisava ser magrinha, apesar de ser modelo comercial. Então durante esse período só fazia boxe".

Ela diz que começou a pegar pesado na musculação em 2010 e que tem época que gosta de ficar magrinha e época que gosta mais sarada. Em janeiro de 2014, Jaque Khury deu à luz ao primeiro filho, Gael. "Na gestação cheguei a 87kg pois descuidei muito e ganhei muita flacidez. Vi que agora, com mais volume no corpo devido à musculação, consigo segurar a flacidez de pele", diz ela.

A ex-BBB lembra que competiu como fisiculturista por duas vezes, mas que não pensa mais nisso pois o padrão de corpo com que ela ficou não a agradou. Jaque Khury também destaca que está feliz com o shape atual: "Tenho o rosto fino e o quadril não muito largo, então não posso ficar muito magrinha. Não quero perder o corpo que estou, a perna que conquistei (risos)".

Além do "Fit Talk", o canal de Eva Andressa no YouTube possui outras séries como a "Cozinha Simples da Musa", na qual ela ensina receitas fitness, e a "Trip Radical", na qual a morena viaja para cidades brasileiras e do exterior mostrando curiosidades, pontos turísticos, entre outros aspectos interessantes do local.

Assista à entrevista de Eva Andressa com Jaque Khury: https://www.youtube.com/watch?v=gdJ9bK_Lvnk&feature=youtu.be

MF Press Global