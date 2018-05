Abertas inscrições para Talento Olímpico do Paraná

A Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo do Paraná e o Talento Olímpico do Paraná (TOP 2020) abriram nesta segunda-feira (7) as inscrições para a 7ª edição do programa. Os atletas e técnicos interessados devem acessar o site top2020.uel.br para se inscrever. O prazo vai até as 23h59 do dia 21 de maio, conforme o cronograma de execução do projeto.

Renomeado desde o ano passado como TOP 2020, tendo como foco o ciclo olímpico e paralímpico, o projeto já se consolidou como o maior programa de incentivo ao esporte do Brasil. Em suas seis edições anteriores, atendeu quase 7.000 atletas e técnicos com um investimento de quase R$ 25 milhões. Este ano serão mais R$ 4,75 milhões de patrocínio exclusivo da Copel (Companhia Paranaense de Energia) a Copel, ofertando 1.600 vagas divididas em 62 modalidades, sendo 24 delas paralímpicas.

Segundo a governadora Cida Borghetti, este programa, em sua sétima edição consecutiva, é um exemplo da solidez e da qualidade do trabalho desenvolvido no Paraná ao longo dos últimos anos. “Será o segundo ciclo olímpico e paralímpico em que atenderemos esportistas de todo o Estado. E gostaria de destacar principalmente as bolsas dedicadas aos jovens atletas estudantes de nossa rede estadual de ensino. Esse é o grande legado do TOP: ajudar a formar melhor nossos estudantes. Se queremos um Paraná melhor, precisamos de paranaenses cada vez melhores”, afirmou.

PARCERIA - A parceria da Copel foi ressaltada por Diego Gurgacz, diretor-presidente do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE), entidade vinculada à Secretaria e executora do programa TOP 2020. “Todo esse sucesso alcançado tem a participação fundamental dessa empresa que é a grande incentivadora do esporte paranaense.. A Copel é nossa parceira desde a primeira edição, em 2011, sendo agora a patrocinadora exclusiva do TOP”.

EVOLUÇÃO - Pensando sempre em consagrar os sucessos já obtidos em edições anteriores, em 2018 o programa segue com o objetivo de preparar os talentos esportivos do Estado para a disputa dos jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, que serão realizados em 2020.

Para isso, o atendimento com bolsas continuará sendo ofertado tanto para atletas e técnicos já consagrados, quanto para jovens promessas com potencial para, no futuro próximo, obterem resultados em âmbito nacional e internacional. Portanto, um dos destaques do regulamento em 2018 é o fato da garantia de bolsas da categoria TOP Formador para os campeões dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS)- Etapa 12 a 14 anos.

Vale lembrar também que o crescimento entre ciclos foi significativo. Em 2012, na disputa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres, o programa contou com seis representantes (quatro atletas e dois técnicos). Números ultrapassados e muito para os Jogos Rio 2016, quando o TOP contou com 32 atletas e dois técnicos defendendo o Paraná nas disputas no Rio de Janeiro.

“Todo ano é um novo desafio que abraçamos com muita dedicação, porque o TOP é um projeto fascinante. Cada novo período de inscrição chega com a certeza de que o Governo do Paraná acredita no esporte como uma ferramenta de melhoria para a nossa sociedade, investe e confia em nossos atletas, cada vez mais comprometidos, e trabalha para criar um legado duradouro por mais um ciclo olímpico e paralímpico”, disse a coordenadora do TOP 2020, Denise Golfieri.

BOLSAS JÁ DEFINIDAS - Algumas categorias já preveem bolsas para determinados atletas e técnicos (desde que suas inscrições respeitem todos os critérios do regulamento atual). Essas listagens, que contemplam na categoria TOP Formador os campeões dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), etapa 12 a 14 anos, e os integrantes das categorias TOP Internacional Embaixador e TOP Medalhista Embaixador, foram divulgadas em nota oficial.

Todas as informações e detalhes você confere No Regulamento Geral do Programa TOP 2020 - Edição 2018. Leia com atenção antes de efetuar a sua inscrição. Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do FALE CONOSCO no site das inscrições, pelo e-mail talentoolimpico@seet.pr.gov.br ou pelos telefones (41) 3361-7741 / 7742 / 7709 / 7743 / 7754 / 7762.

Para mais informações do programa, os interessados devem ficar atentos às publicações no site esporte.pr.gov.br – e às redes sociais: facebook.com/seetparana e facebook.com/TOP2020PR.

O Talento Olímpico do Paraná - TOP 2020 é uma realização do Governo do Paraná por meio da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, Instituto Paranaense de Ciência do Esporte - IPCE e tem o patrocínio exclusivo da Copel.

AEN