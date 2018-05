Municípios podem vacinar contra dengue até fim de junho

Os 30 municípios que fazem parte da estratégia de vacinação contra a dengue no Paraná têm até o dia 29 de junho para aplicar a terceira dose na sua população-alvo. A decisão foi pactuada nesta segunda-feira (7) durante videoconferência com a 1a Regional de Saúde (RS) - Paranaguá, 9a RS - Foz do Iguaçu, 10a RS - Cascavel, 12a RS - Umuarama, 14a RS - Paranavaí, 15a RS - Maringá , 17a RS - Londrina , 18a RS – Cornélio Procópio, 19a RS – Jacarezinho e 20a RS - Toledo e os 30 municípios alvo.

O secretário estadual da Saúde, Antônio Carlos Nardi, disse que a deliberação foi estabelecida em decorrência dos baixos índices da cobertura vacinal. Segundo Nardi, a extensão da estratégia de vacinação permite que as pessoas tenham mais tempo para ir até uma Unidade de Saúde e ficar protegido.

“O Governo do Estado garante aos cidadãos a oportunidade de se vacinar contra a dengue. Por isso, os paranaenses desses 30 municípios que fazem parte do público-alvo devem procurar uma unidade de saúde para completar seu esquema vacinal. Essa é uma forma eficaz de prevenção e a melhor maneira de estar imunizado”, esclarece o secretário.

VACINAÇÃO - Esta prorrogação tem objetivo de vacinar quem já tomou a primeira ou a segunda dose durante as outras etapas das campanhas. Em Paranaguá e Assaí, o público-alvo da campanha vai de 9 a 44 anos. Nas outras 28 cidades, a população a ser vacinada abrange pessoas de 15 a 27 anos de idade.

Até o momento, doze cidades não alcançaram a 50% de cobertura: Porecatu, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Marialva, Maringá, Sarandi, Assaí, Cambé, Ibiporã, Mandaguari, Paranaguá e Londrina. Sendo as três últimas com os piores índices de cobertura de todo Estado, com 15%, 18% e 21% respectivamente.

Os municípios de Santa Terezinha de Itaipu, Boa Vista da Aparecida, Munhoz de Melo, Paiçandu, Santa Fé, São Jorge do Ivaí, Bela Vista do Paraíso, Jataizinho, Sertanópolis, Leópolis, São Sebastião da Amoreira e Maripá imunizaram entre 50% a 70% da população.

Apenas seis cidades atingiram cobertura vacinal superior a 70%: Cruzeiro do Sul (78%), Cambará (77%), Iguaraçu e Itambaracá (75%), Tapira (74%) e Santa Izabel do Ivaí (70%). O chefe do Centro estadual de Epidemiologia, João Luís Crivellaro, ressalta que a imunização só estará completa com as três doses da vacina.

“Por isso fazemos um apelo: se você faz parte do público-alvo, não se descuide e busque um local para se vacinar. Os cuidados com a dengue devem ser constantes. Não podemos descuidar e todos precisam fazer a sua parte”, reforça o diretor.

