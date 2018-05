Compagas quer levar gás natural para mais pessoas

Acelerar os projetos de expansão e levar o gás natural para um número cada vez maior de paranaenses são as principais metas da Compagas, afirmou o novo diretor-presidente da companhia, Luiz Malucelli Neto. Ele tomou posse no cargo, nesta segunda-feira (07), em solenidade com a presença da governadora Cida Borghetti. Indicado pela governadora, Malucelli substitui no cargo o engenheiro Jonel Iurk, que assumiu a presidência da Copel.

“Malucelli é um profissional capacitado para a função, com experiência e que por onde passou deixou a marca da competência e da qualidade. Com certeza vai superar desafios e promover avanços na nossa Companhia Paranaense de Gás”, disse a governadora.

Para levar gás ao maior número de pessoas, a companhia vai investir R$ 95 milhões até 2022 para ampliar em 54 quilômetros a rede de distribuição e chegar a 57 mil consumidores em todo Paraná. Atualmente, a empresa conta com mais de 40 mil consumidores, distribuídos em 17 municípios do Estado.

“Com mais investimento, vamos aumentar o volume distribuído nos segmentos atendidos em 10% e alcançar a extensão total de 827 km de rede de distribuição, além de fomentar o mercado urbano a fim de aumentar a base de clientes, chegando ao final de 2018 com um crescimento também de 10%”, destacou o presidente.

“Meu objetivo, como presidente, é levar a Compagas cada vez mais próximo das pessoas, fazer com que aqueça os lares e propicie o acesso a todas as possibilidades de uso com o gás natural”, disse Malucelli.

Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Estudos Sociais do Paraná (FESP), com pós-graduação em Marketing do Comércio Exterior, Malucelli foi deputado estadual, diretor-superintendente do Lactec (Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento), diretor-presidente Ambiental Paraná Florestas, diretor-presidente da CS Bio Energia e presidente da São Bento Energia Renovável.

COMPAGAS – Terceira maior distribuidora de gás natural do país, a Compagas distribui volume diário de 25 mil metros cúbicos para os segmentos industrial, veicular, geração de energia elétrica, residencial e comercial. Em 2017, a empresa comercializou mais de 1,15 milhão de metros cúbicos diários para os segmentos atendidos.

Empresa de economia mista, a Compagas tem como acionista majoritária, com 51% das ações, a Gaspetro; com 24,5%, e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 24,5%. Atualmente está presente em 17 municípios: Araucária, Curitiba, Campo Largo, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, São Mateus do Sul, Pinhais, Campina Grande do Sul, Paranaguá, Londrina, Carambeí e Castro.

PRESENÇAS - Participaram da solenidade de posse os secretários de Estado do Meio Ambiente, Antonio Carlos Bonetti; da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, e Administração e Previdência, Fernando Ghignone; o presidente da Copel, Jonel Iurk; o presidente da Fomento Paraná, Vilson Ribeiro de Andrade; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; o deputado federal Luiz Carlos Hauly e o deputado estadual Alexandre Curi.

AEN