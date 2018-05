Corinthianos realizam mais uma campanha de doação de sangue neste sábado

A representação londrinense da Sangue Corinthiano promove neste sábado (dia 12), a partir das 14h até as 17h, a 21ª edição da campanha de doação de sangue em favor do Hemocentro do Hospital Universitário (HU).

A Sangue Corinthiano completa 10º anos. Desde que nasceu o projeto, ele é desenvolvido na cidade. Neste período coletou mais de 30 mil bolsas de sangue.

Conforme o coordenador da campanha, Diego Aguilera, mais uma vez os torcedores corinthianos espalhados pelo Brasil, escolheram não apenas torcer, mas também participar ativamente e doar o sangue, ajudando a salvar vidas com este ato.

Aguilera lembra que ainda que seja uma campanha de torcedores corinthianos, é uma oportunidade para que torcedores de todos os clubes pratiquem a solidariedade. “Todos serão bem vindos. Vamos deixar rivalidade dentro de campo e unidos, vamos salvar vidas”, afirmou o coordenador da Sangue Corinthiano em Londrina.

Diego lembra que todos que forem doar o sangue no sábado receberão como brinde uma caneca de chopp oficial da campanha Sangue Corinthiano.

O Hemocentro Do Hospital Universitário De Londrina (HU), fica na Rua Claudio Donisete Cavalieri, 156.

Para saber os requisitos básicos da doação, acesse: http://www.sanguecorinthiano.com.br/requisitos/

Conhecer os mitos sobre a doação de sangue: http://www.sanguecorinthiano.com.br/mitos-sobre-a-doacao/

Página oficial da Campanha Sangue Corinthiano - Londrina - https://www.facebook.com/events/365207833998614/