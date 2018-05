Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 09/05/2018

Primeira Leitura (At 17,15.22–18,1)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 17,15os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram.

22De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: “Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. 23Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ‘Ao Deus desconhecido’. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. 24O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa; pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais.

26De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. 27Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que às apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, 28pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas: ‘Somos da raça do próprio Deus’.

29Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. 30Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, 31pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia, ao ressuscitá-lo dos mortos”.

32Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam, e outros diziam: “Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião”. 33Assim Paulo saiu do meio deles. 34Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. 18,1Paulo deixou Atenas e foi para Corinto.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 148)

— Da vossa glória estão cheios o céu e a terra.

— Da vossa glória estão cheios o céu e a terra.

— Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento! Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o, louvai-o, legiões celestiais!

— Reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes e todos os juízes; e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o!

— Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso! A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra.

— Ele exaltou seu povo eleito em poderio; ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence.

Evangelho (Jo 16,12-15)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 12“Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. 13Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido; e até as coisas futuras vos anunciará.

14Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. 15Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará, é meu”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

https://www.youtube.com/watch?v=SmrRl7gQTZ4

Somente o Espírito da verdade nos salva

O Espírito nos conduz para anunciarmos e proclamarmos Jesus, a fim de que o mundo seja salvo por Ele

“Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido; e até as coisas futuras vos anunciará” (João 16,13).

Essa é a grande beleza da graça divina: o Espírito que vem do Pai e do Filho, o Espírito que é a comunhão plena na Trindade Santa, é enviado até nós e está no meio de nós. Ele é o Espírito criador de todas as coisas, não só agindo no mundo, mas em cada um de nós para nos conduzir à verdade plena.

Há tantas discussões, brigas e interesses em cima da verdade! A pergunta que é feita no interrogatório de Jesus – “O que é a verdade?” – cala-se no interior da nossa alma e do nosso coração. Não estou me referindo às verdades científicas, verdades de cada uma das ciências humanas, pois há uma verdade mais sublime e suprema, que diz respeito à vida de cada um de nós, a qual precisamos conhecer, mas não de forma superficial como acabamos nos detendo nela. É a verdade sublime, suprema e plena da qual o Evangelho nos fala.

É Deus e o Espírito quem nos conduzem para o conhecimento, para a vivência e a entrega dessa verdade. Quando nos calamos e desistimos de ser donos da verdade, quando deixamos a Verdade, que se chama Deus, ser dona de nós, anunciamos e vivemos n’Ele, não impomos o que pensamos nem o que queremos para manipular ou instrumentalizar as pessoas.

Permitimo-nos ser conduzidos pelo Senhor da verdade, pois só pela vida no Espírito somos mergulhados nessa verdade, porque ela é Jesus. Ele mesmo nos diz: “Eu sou o caminho e a verdade”. E como a conhecemos? Quando o Espírito nos conduz à intimidade com Jesus, para a relação com Ele, quando não falamos simplesmente o que pensamos ou achamos, e proclamamos isso em alto e bom tom, como se fosse a verdade.

O Espírito nos conduz para anunciarmos e proclamarmos Jesus, e para que o mundo seja salvo por Ele. Permitamos que o Espírito consolador e renovador nos conduza para que vivamos a verdade, porque só ela nos salva.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook