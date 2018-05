Estado começa a duplicar a BR-369 no acesso a Rolândia

O Governo do Estado começará a obra de duplicação da BR-369, no acesso a Rolândia, no Norte do Estado. São 2,1 quilômetros, entre a PR-986 (Contorno Sul de Rolândia) até a rotatória de acesso à PR-323. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada pela governadora Cida Borghetti, terça-feira (08).

A previsão é que os trabalhos iniciam na próxima segunda-feira (14) e deverão durar seis meses. O Governo do Paraná vai investir R$ 3,7 milhões na obra. O projeto é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). “Estou feliz em destinar esse recurso para essa obra tão esperada. Um trecho importante que com essa melhoria, trará mais segurança para quem trafega na rodovia e para população que vive na região”, afirmou a governadora.

A rodovia será ampliada nas laterais, totalmente recapeada, e haverá uma separação com barreiras de concreto no centro. O projeto prevê, ainda, a implantação de uma rotatória para acesso aos parques industriais Itamaraty e Barra Grande e de um retorno antes da trincheira do acesso oeste de Cambé.

SEGURANÇA - O trajeto atual de pista simples recebe diariamente todo o tráfego da BR-369 proveniente da região metropolitana de Londrina e de outras partes do Paraná. Recebe, também, o fluxo da PR-170, importante rodovia de ligação com os municípios de Jaguapitã, Prado Ferreira, Florestópolis, Porecatu e também com o estado de São Paulo.

De acordo com o prefeito de Rolândia, Luiz Francisconi Neto, a duplicação é uma das principais reivindicações da população do município e vai solucionar um dos grandes gargalos rodoviários da região. “É um trecho bastante movimentado e que registra alto índice de acidentes. Por isso, essa é uma obra importante para toda a região, um investimento em segurança e qualidade de vida”, afirmou.

A ação faz parte de um pedido oficial do Ministério Público em Londrina para aumentar a segurança da via em Rolândia.

PRESENÇAS - Acompanharam o ato de assinatura o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, e o líder do governo na Assembleia, deputado Pedro Lupion.

AEN