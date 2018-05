Felipe Camargo, o descobridor de talentos do sul do país, traz mais uma candidata à Musa do Grêmio: a belíssima Thamy Teixeira

O fotógrafo Felipe Camargo é considerado o descobridor de talentos do Rio Grande do Sul pois através de suas lentes diversas modelos se tornam famosas, como aconteceu com Fernanda Lacerda, a "Mendigata".

Depois da morena Stefanie Barbosa e da loira Ana Torres, o profissional encontrou mais uma fortíssima candidata a "Musa do Grêmio". Trata-se da modelo Thamy Teixeira, de 22 anos, que é apaixonada pelo Tricolor gaúcho.

"Amo o Grêmio desde pequena e sempre que posso vou à Arena para assistir aos jogos. Meu sonho é ver o Tricolor ser campeão da Libertadores novamente", destaca a loira.

"O Luan é o meu preferido pois além de ser muito bonito é um ótimo jogador. Mas não vou negar que queria ver o Neymar no Grêmio. Ele é maravilhoso, lindo e o craque da vez", completa a beldade.

"A Thamy Teixeira tem um grande potencial pois além de linda, é muito fotogênica", afirma o renomado fotógrafo Felipe Camargo, que ressalta que o segredo de um bom ensaio está no "conjunto da obra pois é preciso dar atenção ao cabelo, maquiagem, looks e local do ensaio, lembrando sempre da proposta do trabalho pois cada ensaio tem um objetivo".

MF Press Global