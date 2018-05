7 Dicas de Fernanda Dassie para ter a barriga de tanquinho 

Fernanda Dassie, a "Financista Fitness", lembra que foi gordinha no início da adolescência e que desde os 13 anos fez várias dietas, orientadas ou não, a fim de ter um corpo lindo. Hoje com 32 anos, a musa conta que, com sua entrada no fisiculturismo, pode ver que alguns fatos e orientações que ela acreditava sobre alimentação e exercícios na verdade eram mitos.

"Muitas pessoas acreditam que os exercícios abominais fazem com que elas percam a barriga e isso às vezes se deve devido à sensação de queima de gordurinhas após diversas repetições. Essa relação de queima na verdade é um mito. Os exercícios abdominais são ótimos para a definição muscular e hipertrofia, porém aquele abdômen de tanquinho só aparecerá caso a pessoa possua um percentual de gordura baixo na região", explica a morena formada em Administração, que tem MBA em Finanças pelo IBMEC e atualmente é Diretora Finceira na empresa LAB Madeiras e Ferragens.

A fisiculturista que atualmente é patrocinada pelas marcas Black Skull, Labellamafia e Pharmactive, afirma que o acúmulo de gorduras na região abdominal varia de acordo com o tipo de organismo de cada pessoa: "Porém uma combinação de atitudes e atividades podem auxiliá-lo a dar um fim na barriguinha para sempre".

Confira abaixo as dicas de Fernanda Dassie para quem quer conquistar a sonhada barriga de tanquinho:

1) Faça exercícios aeróbicos para diminuir o percentual de gordura corporal total, e consequentemente, abdominal;

2) Mantenha uma dieta equilibrada com vitaminas e fibras, consumindo sempre suas necessidades calóricas diárias. O consumo acima da necessidade o fará acumular mais gorduras, principalmente nessa região;

3) Tire o álcool e o açúcar de seu cardápio, ou diminua ou consumo pelo menos. Eles são verdadeiros vilões da “barriga negativa”;

4) Beba muita água! A água ajuda a limpar e desintoxicar o organismo;

5) Evite alimentos que causam estufamento e gases;

6) Faça o uso de tratamentos estéticos para auxiliá-lo a perder a barriga mais rápido e diminuir o inchaço caso tenha facilidade para retenção líquida. Mas lembre-se! Eles auxiliam, mas sozinhos não são milagrosos!

7) Por último, seguindo todos os outros passos para a perda da gordura local, pratique abdominais dia sim, dia não para tornear a musculatura e promover a hipertrofia.

MF Press Global