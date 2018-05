Academia Madureira Taekwondo promove 3º Curso de atualização para professores de todo o Paraná

Profissionais da Equipe Madureira trabalham com a metodologia desenvolvida pelo mestre e se reuniram no sábado (05), em Londrina

Com o objetivo de contribuir com a excelência e qualidade no ensino e prática do taekwondo no Paraná, a Academia Madureira promove periodicamente encontros e cursos de capacitação para professores filiados à Equipe Madureira.

Presentes em diversas cidades do estado, os filiados seguem o sistema e metodologia de aulas e treinos desenvolvidos pelo Mestre Fernando Madureira, mestre faixa preta 6º Dan, técnico da Seleção Brasileira por 12 anos.

A terceira edição do curso em 2018 contou com palestras sobre planejamento para o mercado profissional do taekwondo, com o mestre Madureira; licenciamento de marca e marketing digital, com o especialista em marketing digital, Emerson Galliano; equipes vencedoras, com a jornalista Janaína Castro; além da prestação de contas da realização da I Copa da Amizade Filiados Madureira, com o professor Vagner Lopes.

Uniformes oficiais

O encontro também marcou a apresentação dos uniformes oficias de inverno e competições da Equipe Madureira. Especialmente desenvolvido para professores, alunos, técnicos e atletas da equipe, os agasalhos, moletons e camisas polo oficiais representam o orgulho de praticar taekwondo e fazer parte de uma equipe consagrada e vitoriosa na Brasil e no mundo.

Janaína Castro/Asimp

Clique nas fotos para ampliar