Receitas: Pavê de Pêra com Chocolate

Ingredientes:

1 embalagem de Biscoito Maizena Isabela (400g)

4 colheres (sopa) de amido de milho

2 gemas peneiradas

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (chá) de canela em pó

1 xícara (chá) de uvas passas brancas

100g de castanha-do-pará trituradas

1/2 litro de leite

1 lata de leite condensado

2 gotas de essência de baunilha

3 peras em cubinhos

200g de chocolate em pó

1 caixinha de creme de leite

1 xícara (chá) de licor de chocolate

Modo de preparo:

Passo 1 - Comece preparando o creme russo. Em uma panela média junte ½ litro de leite, 4 colheres (sopa) de amido de milho, 1 lata de leite condensado, 2 gemas e leve ao fogo baixo mexendo sempre até engrossar. Retire do fogo, acrescente 2 gotas de essência de baunilha, mexa delicadamente, deixe esfriar e reserve.

Passo 2 - Prepare o recheio de peras. Em uma panela pequena junte 1 xícara (chá) de açúcar, 1 xícara (chá) de água e deixe ferver. Acrescente 3 peras, 1 colher de (chá) de canela em pó, 1 xícara (chá) de uvas passas e deixe no fogo por mais 3 minutos. Retire do fogo e reserve.

Passo 3 - Prepare a cobertura. Derreta 200g de chocolate ao leite no micro-ondas e deixe esfriar. Acrescente a caixinha de creme de leite, misture bem e reserve.

Passo 4 - Monte o pavê de peras com chocolate num refratário médio da seguinte forma: biscoito maizena umedecidos no licor de chocolate, creme russo, recheio de peras, e assim por diante, até terminar. Finalize com a cobertura de chocolate e castanha-do-pará.

Passo 5 - Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Rendimento: 10 porções

Calorias: 417 calorias

Tempo de preparo: 40 minutos

(Isabela.com)