Novos fundos beneficiam pequenos negócios com acesso a crédito

A governadora Cida Borghetti sancionou três novas leis que criam fundos de fomento às micro e pequenas empresas. Geridos pela Fomento Paraná, os fundos vão facilitar o acesso ao crédito aos quase 700 mil pequenos negócios instalados no Estado.

“Nossos empreendedores têm que ter condições de crescimento, de buscar recursos com mais facilidade. Por isso criamos esses três fundos, que vão permitir que as pequenas empresas se fortaleçam, invistam em seus negócios, busquem inovação e possam gerar mais empregos e renda”, explica Cida. “É mais uma ação do governo para fomentar a economia e fortalecer o desenvolvimento regional sustentável.”

Após a sanção da governadora, o Fundo de Aval Garantidor das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná (FAG/PR), o Fundo de Capital de Risco do Estado do Paraná (FCR/PR) e o Fundo de Inovação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná (Fime/PR) ainda precisam ser regulamentados por decretos, que já estão sendo trabalhados.

O Fundo de Aval foi criado para que os pequenos negócios possam superar uma das maiores barreiras de acesso ao crédito: a falta de garantia. Esse fundo irá prover recursos financeiros para garantir operações de financiamento contratadas através de linhas de crédito oferecidas pela Fomento Paraná; pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE); pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); e por outros programas de instituições oficiais de crédito.

Já o Fundo de Capital de Risco permitirá aportar recursos em fundos de investimento que tenham por objetivo consolidar empresas de micro e pequeno porte com potencial de crescimento rápido. O FCR oferecerá custos menores do que o crédito bancário e será composto com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE) e outras fontes, tais como cotas de Fundos de Investimentos em Participações (FIP); Fundos Mútuos de Investimentos em Empresas Emergentes (FMIEE); Fundos de Investimentos em Empresas Emergentes e Inovadoras (FIEEI); e Fundos de Investimento em Participação na Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Educação (FIP-PD&I), geridos por administradoras com competências e idoneidade segundo critérios estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O terceiro fundo, o Fime, visa ampliar a competitividade das micro e pequenas empresas. Ele permitirá financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação neste segmento.

FOMENTO PARANÁ — A Fomento Paraná, instituição financeira pública que vai gerenciar os novos fundos, financia projetos de investimento para empreendedores da indústria, do comércio, do setor de serviços e até da agricultura.

Desde 2011 a instituição já contratou quase R$ 1 bilhão em financiamentos para empresas de micro, pequeno e médio porte em todo o estado – além de outros R$ 1,5 bilhão para obras de infraestrutura nos municípios.

No microcrédito, linha que atende especialmente os pequenos negócios e responde por 85% dos contratos anuais da instituição, foram contratados R$ 254 milhões. Essas operações beneficiaram mais de 25.350 empreendimentos em 315 municípios de todas as regiões do Estado.

OPORTUNIDADES - De acordo com o presidente da Fomento Paraná, Vilson Ribeiro de Andrade, os três novos fundos são muito importantes para apoiar as micro e pequenas empresas. “Os fundos vão assegurar mais oportunidades para aumentar o nível de atendimento desses empreendedores”, afirma o executivo. “Especialmente o fundo de aval garantidor, que tem característica mais popular e que vai proporcionar a criação da ferramenta mais necessária para facilitar o acesso desse público ao crédito, que é a garantia”, explica.

AEN