Unicentro abre inscrições para contratar professores temporários

A Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) vai contratar 62 professores temporários para suprir vagas abertas com o término do contrato de docentes colaboradores ou afastamento das atividades laborais por concursados devido, por exemplo, a aposentadoria ou licenças-maternidade. Das vagas, 51 são destinadas aos dois câmpus de Guarapuava – o Santa Cruz e o Cedeteg – e 11 para Irati, discriminadas em Edital específico.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 16, na página de concursos da Unicentro.

O assessor da Diretoria de Concursos e Avaliação da Universidade, Manoel da Silva, lembra que, apesar das inscrições serem online, a documentação exigida não pode ser enviada pela internet. “Os documentos precisam ser físicos e, por isso, essa entrega pode ser feita pessoalmente, no protocolo da Instituição, ou via Sedex, de acordo com as informações contida no Edital”.

O Teste Seletivo é composto por duas fases. Num primeiro momento, os candidatos que tiverem as inscrições deferidas participam de uma prova prática, em que ministram uma aula para uma banca avaliadora, formada por três docentes.

Os aprovados nessa primeira etapa passam para a segunda, que é a prova de títulos. “O sorteio de pontos para a prova didática vai ser no dia quatro de junho, e a prova em si vai ser, principalmente, no dia cinco de junho de 2018”, detalha Manoel.

O pró-reitor de Recursos Humanos da Unicentro, Robson Ferras, falou sobre a importância do processo seletivo para a Instituição. “Ele é fundamental para a continuidade das atividades pedagógicas da nossa universidade, tendo em vista que esse teste vem atender ao planejamento pedagógico ainda desse ano de 2018”. Desse modo, os aprovados começarão a ser chamados ainda no início de julho.

A expectativa, segundo o pró-reitor, é que esses professores estejam em sala de aula tão logo cada Departamento tenha necessidade de reposição do quadro. “A universidade está totalmente a disposição, por meio dos departamentos pedagógicos, para mais rapidamente integrar esses novos professores ao processo de ensino, para que juntos possamos construir, realmente, um serviço público cada vez mais efetivo, de qualidade, que é o que nossa sociedade cada vez mais espera das instituições públicas”, disse Robson.

AEN