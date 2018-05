População aprova viaduto na rodovia João Leopoldo Jacomel

Moradores e motoristas aprovaram o novo viaduto da PR-415, mais conhecida como Rodovia João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O trânsito foi liberado pelo Governo do Estado na manhã de terça-feira (08.05).

O novo viaduto tem 200 metros de extensão e 26,5 metros de largura, o elevado tem seis pistas para veículos – três em cada sentido.

Para Nilton Moura, as distâncias vão diminuir. “Moro aqui desde 1967 e nós levávamos até meio dia para ir até Piraquara. Agora, chegamos em minutos. Melhorou bastante”, afirma. Adriana Pereira Donato, que vive em Piraquara e usa a rodovia todos os dias para trabalhar em Pinhais, levava quase uma hora para percorrer o trajeto antes da duplicação. “Agora meu deslocamento vai ser bem mais rápido, cerca de vinte minutos”, conta.

MAIOR DO PARANÁ – O viaduto é atualmente o maior construído em todo o Paraná e faz parte da obra de duplicação de 14 quilômetros da rodovia da Leopoldo Jacomel. Ainda serão feitos acabamentos na estrutura.

“A entrega deste viaduto garante melhor fluidez na principal ligação viária entre Curitiba, Pinhais e Piraquara”, destaca o secretário de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion. “Esta nova etapa concluída da modernização da rodovia beneficia os 25 mil motoristas que circulam diariamente pelo trecho”, aponta.

ALÇA LATERAL - As obras continuam na alça lateral, de acesso ao bairro Vila Amélia, que será liberada para veículos nas próximas semanas.v Até lá, o acesso aos bairros no entorno do elevado, ao Carrefour e ao Expotrade será feito por baixo do viaduto.

O Governo do Estado está investindo R$ 213,7 milhões na revitalização da PR-415, que é fiscalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

VALORIZAÇÃO - Nelson Lage, habitante de Pinhais há mais de 50 anos, ressalta o porte e a importância do novo viaduto. “Para moradores como eu, que vim morar aqui em 1959, testemunhar o que era este local e o que é hoje, com essas benfeitorias, nos deixa felizes porque valoriza bastante o nosso bairro”, resume.

A dimensão da obra também impressiona Juraci Wawruk, que mora há 40 anos no entorno da rodovia. “A gente esperou anos por essa duplicação e eu nunca tinha visto uma obra grandiosa como esta”, parabeniza.

ETAPA FINAL - Para a entrega de todo o trecho, além da finalização da alça lateral, é necessário concluir a rótula debaixo do viaduto para acesso aos bairros, a finalização dos serviços já iniciados depois do viaduto da BR-116 (Contorno Leste) até Piraquara, pintura das faixas de sinalização horizontal, colocação definitiva da sinalização vertical, finalização da iluminação e limpeza da obra.

AEN