Aberto calendário do Circuito Banco do Brasil de Corrida

Foi dada a largada para a edição 2018 do "Circuito Banco do Brasil de Corrida" e Salvador (BA) abriu o calendário de 16 provas, que correrá o país de norte a sul durante o ano. Na capital baiana, 2,6 mil atletas se reuniram na orla da praia de Piatã, nos percursos de 5km e 10km para adultos e 1km para crianças. As inscrições para as próximas etapas podem ser feitas no site www.circuitobancodobrasil.com.br ou no App Corrida BB, disponível para Androide e iOS.

Em maio, recebem o Circuito as capitais Fortaleza (CE), 13/05, Belo Horizonte, 20/05, e Vitória (ES), em 27/05. Para junho, estão definidas Curitiba (PR), 03/06, Recife (PE), 17/06, e Ribeirão Preto (SP), 24/06. Manaus (AM), 1º, e São Paulo (SP), 22, estão contempladas em julho, com Rio de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC) nos dias dia 05 e 12 de agosto, respectivamente. Cuiabá (MT) receberá os corredores em 02 de setembro, Campinas (SP), em 14 de outubro, Campo Grande (MS), em 21 de outubro e Bauru (SP), 11 de novembro. A única cidade confirmada, mas com data a definir é Brasília (DF).

Atrações com novidades

Os participantes continuarão contando com atividades e atrações que fizeram sucesso na edição passada:

atividades físicas para corredores e acompanhantes: alongamento, yoga e zumba;

exames físicos para os corredores: pressão, bioimpedância e teste de pisada;

cessão de fotos e autógrafos com atletas Embaixadores do Esporte.

Mas a segunda edição do Circuito também vai ter novidades:

largada por pelotões, formada de acordo com a performance do atleta que, no momento da inscrição, escolhe o seu pace médio;

chip descartável retirado junto com o kit do participante;

opção de kit com inclusão de boné.

Com o projeto, o Banco do Brasil atua na promoção da melhoria da qualidade de vida, ao incentivar a prática da atividade física e estimular a experiência esportiva em família.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas tanto pelo App Corrida BB, disponível para Android e iOS, como pelo site www.circuitobancodobrasil.com.br.

O valor da inscrição é o mesmo do ano passado, R$ 80,00 adulto e 40,00 crianças até 14 anos. A diferença neste ano é a disponibilização de uma segunda opção de kit adulto, com boné, no valor de R$ 110,00. Clientes Ourocard têm 50% de desconto e funcionário BB tem desconto adicional de R$ 10,00 nos kits para adultos e de R$ 5,00 no infantil.

As inscrições também podem ser feitas com pontos Livelo, com 50% de desconto, por meio do site www.pontoslivelo.com.br.

O Banco do Brasil e a Cielo são os patrocinadores oficiais do Circuito Banco do Brasil de Corrida.

Corrida de Rua

A corrida de rua é a mais popular das categorias de corrida existentes, sendo realizada nas vias urbanas pavimentadas. No Brasil, é a segunda modalidade esportiva preferida dos praticantes, atrás apenas do futebol.

Embaixadores do Esporte

Realizado desde 2003, o projeto Embaixadores do Esporte leva medalhistas e atletas consagrados do esporte brasileiro a eventos e projetos sociais apoiados pelo Banco do Brasil ou seus parceiros. Fazem parte deste seleto grupo André Heller, Emanuel, Fabi, Fofão, Gustavo Endres, Marcelo Negrão, Maurício, Nalbert, Sandra Pires, Sheilla Castro e Virna.

Edição 2017

A primeira edição do "Circuito Banco do Brasil de Corrida" reuniu cerca de 30 mil pessoas e ocorreu entre agosto e novembro de 2017, em oito capitais situadas nas cinco regiões do país: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR) Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

