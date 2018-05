Cobasi realiza evento de adoção na loja Londrina Madre Leonia em parceria com a Ong Amigo Bicho

No dia 12 de maio, a Cobasi em parceria com a ONG Amigo Bicho irá realizar um evento de adoção de cães e gatos nas dependências da loja localizada na Avenida Madre Leônia Milito, 2121 em Londrina.

O evento acontece das 10 às 17h e para adotar um dos animais é necessário ser maior de 18 anos, portar o documento de identidade, ler e assinar o termo de adoção. Todos os animais disponíveis para adoção estão castrados, vacinados e vermifugados.

O evento acontecerá todo segundo sábado do mês, no mesmo horário por tempo indeterminado. Essa ação faz parte das ações de incentivo a adoção da Cobasi que tem dois centros de adoções na cidade de São Paulo em parceria com ONGs locais e realização de eventos de adoção em parceria com instituições de proteção animal em diferentes cidades do Brasil.

Camila Ingles /Asimp