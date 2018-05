Evento na OAB-Londrina irá discutir desigualdade salarial entre homens e mulheres

Na noite da próxima segunda-feira, 14, na OAB-Londrina a pauta será sobre mulheres. Numa parceria entre a Comissão da Mulher Advogada e Associação das Mulheres de Negócio e Profissionais (BPW), será realizada mais uma atividade do projeto “Trabalho igual - Salario Igual”.

O projeto é realizado pela BPW em muitos países do mundo para chamar a atenção sobre a desigualdade salarial entre mulheres e homens que fazem o mesmo tipo de trabalho, trabalhando o mesmo número de horas.

A recepção aos participantes será a partir das 18h30 com um coffee break, abertura às 19h e início das palestras às 19h30. A primeira palestra terá como tema “A energia que nos move. Vários papéis que a mulher exerce”, com a coach Cris Consalter. Em seguida, a coordenadora da Comissão da Mulher Advogada, Mônica Aquino, e a advogada Jaqueline Amendola Heinzl, membro da comissão, falarão sobre “Assédio Moral no Trabalho”.

O evento é gratuito e aberto à comunidade. A organização pede que sejam doados materiais didáticos para o Instituto União para a Vitória, como pincéis e tintas acrílicas.

Bene Bianchi/Asimp