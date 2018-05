Plantando o bem há 10 anos

Projeto Bosque da Vida, da Unimed Londrina, comemora 10 anos neste mês

Uma árvore com 10 anos de vida tem capacidade de gerar frutos. Um projeto com 10 anos de existência também se adéqua a esta regra. A Unimed Londrina comemora neste mês 10 anos do projeto Bosque da Vida e já soma inúmeros resultados. Neste período, foram distribuídas mais de 16 mil mudas frutíferas aos pais que levam seus filhos para realizar o teste da orelhinha na Clínica de Vacinas da operadora de saúde e foram plantadas mais de 9 mil mudas nativas para neutralização de emissão de CO2.

O pequeno Leonardo, de oito anos, exibe para parentes e amigos sua pitangueira que segundo a criança “nasceu” junto com ela. De acordo com sua mãe, Valéria Correa de Oliveira Keller, a muda que recebeu após o teste da orelhinha realizada em seu filho foi plantada na frente de casa e hoje é responsável pela preocupação ambiental de Leonardo. “A gente percebe que o projeto apresentou de uma forma natural o valor de se plantar e cuidar de uma árvore. E o Leonardo não tem essa preocupação apenas com a sua pitangueira, ele toma o mesmo cuidado com outras plantas e árvores aqui do condomínio, do colégio, onde quer que vá”, complementa.

Para gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti, comemorar 10 anos do Bosque da Vida é sinônimo de consolidação. “Realmente é um projeto que veio para ficar. Nós temos toda a simpatia e aceitação das famílias e dos parceiros nessa iniciativa”, ressalta Fabianne.

Ela explica que o projeto tem duas frentes: a primeira é a entrega das mudas aos pais após a realização do teste da orelhinha. Esta ação tem como objetivo sensibilizar desde cedo a criança e a família a terem cuidado com o meio ambiente.

Outra frente do Bosque da Vida é a neutralização de emissão de CO2 gerado pela Unimed Londrina. Todo ano, a equipe de Sustentabilidade calcula o consumo de energia elétrica, gás de cozinha/refrigerados e combustível da frota para verificar quantas árvores plantadas são necessárias para neutralizar essa emissão. Em 2018, o plantio de mudas para neutralização será realizada no segundo semestre, em parceria com o Ecovillas e o IAP (Instituto Ambiental do Paraná).

Para comemorar os 10 anos do Bosque da Vida, a Unimed Londrina realiza um evento especial. A comemoração inicia às 08h30, no auditório da sede administrativa (Av. Ayrton Senna, 1065), com a exibição de um vídeo comemorativo e depoimentos de parceiros, autoridades e participantes. Em seguida, será realizado um plantio simbólico de 10 mudas no estacionamento do prédio com a presença das famílias que receberam a planta no início do projeto.

Asimp/UnimedLondrina