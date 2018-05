Londrina recebe evento sobre empreendedorismo e inovação

"Expedição Empreendedora – Conexão Londrina" acontece nesta sexta-feira (11) e sábado (12); Codel é uma das apoiadoras do evento

Empreendedores de Londrina e região participam, nesta sexta-feira (11) e sábado (12), do "Expedição Empreendedora – Conexão Londrina". O evento, que tem apoio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), vai abordar assuntos importantes ligados ao empreendedorismo e startups. A programação inclui palestras, debates, apresentação de casos e ferramentas, troca de experiências, oportunidades de negócios, e outras atividades. As inscrições podem ser feitas no dia do evento, ou antecipadamente pelo site http://bit.ly/2rtGkbz.

As atividades serão desenvolvidas no Aurora Shopping, localizado na Avenida Ayrton Senna da Silva, 400. O Expedição Empreendedora é uma realização da Opportunity Maker. Além da Prefeitura de Londrina, por meio da Codel, também apoiam o evento a Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Redfoot Brasil, Senai, Sebrae e Universidade Positivo.

Um dos principais objetivos do evento é promover a capacitação dos empreendedores, startups e interessados no assunto, fomentando a integração entre os participantes. Para o sócio da Opportunity Maker e idealizador do evento, Mateus Eulâmpio, Londrina é uma cidade que está passando por um grande processo de desenvolvimento. “Temos acompanhado o cenário há um tempo e vimos que, apesar da baixa oferta de eventos como esse na cidade, existe esse movimento, com cases de sucesso. Por isso decidimos levar a Expedição Empreendedora a Londrina, por ver que é uma cidade que se renova, então faz todo o sentido”, afirmou.

Eulâmpio citou que os temas a serem abordados nas palestras têm a finalidade de provocar os novos empreendedores e também os empresários já consolidados, mostrando que a inovação ocorre de forma cada vez mais rápida. “E quem ficar de fora desse ciclo, vai ficar para trás. A expectativa é trazer muito conteúdo, informação e conhecimento de maneira geral, em vários âmbitos. Que a gente consiga criar, no londrinense, uma cultura de inovação, de disrupção, e que a gente tenha mais eventos como esse no calendário da cidade”, citou.

Dentre os palestrantes confirmados para a sexta-feira (11), estão Daniel Benevides, co-fundador do Banco Neon; Marco Kumura, fundador da Marketscape; José Nicolás Mejía, superintendente do Grupo Folha de Comunicação; Carlos Kapins, médico e empreendedor; e Laura Lopes, gerente de Marketing & Customer Experience da Runrun.it.

Para sábado (12), haverá palestras com Ingrid Barth, diretora de novos negócios da Foxbit; Bruna Castro, gerente de experiência da 99 (99 Táxi); Beto Ambrósio, fotógrafo e escritor; Pedro Dantas, sócio fundador da 2XS; Daniel Vasserman, startup hunter na ACE; Caroline Dogakiuchi, estrategista em Experiência do Usuário na Edenred; Ednei Moschini, sócio-consultor da ARES - Consultoria Econômica e Financeira; Carlos Otávio, co-fundador da Bento Store; e Brunno Barranco, sócio na Migrar.co.

Os temas abordados incluem mercado financeiro, desenvolvimento de negócios, comunicação, superação de medos e desafios, entre outros assuntos. “Teremos a representante da 99, que é a primeira unicórnio brasileira, falando sobre experiência do usuário; da Neon Pagamentos, que opera de forma 100% digital, falando sobre inovação, e vários outros cases de sucesso. Vamos aprender sobre investimentos, aventura, então será um evento bastante enriquecedor”, considera o organizador.

A programação completa do "Expedição Empreendedora – Conexão Londrina" pode ser conferida na fanpage do evento, pelo link www.facebook.com/expedicaoempreendedoraom; e no site do evento, www.expedicaoempreendedora.com.br.

Juliana Gonçalves/NC/PML