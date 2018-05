Londrina figura entre as dez cidades favoritas do Sul do Brasil

Pesquisa foi feita pelo portal de viagens Expedia; o município é citado como uma cidade moderna e hospitaleira

Uma pesquisa realizada pelo portal americano Expedia, especializado em viagens e turismo, verificou quais as melhores cidades do Sul do Brasil. E o resultado, divulgado em abril, apontou que Londrina é a 9ª cidade mais bem avaliada entre as 15 favoritas da região Sul do país, e a terceira melhor entre as cidades paranaenses. Dentre os principais atributos elencados, a pesquisa citou Londrina como uma cidade moderna e hospitaleira, e a Rota do Café foi incluída como um dos destaques locais.

Londrina conta hoje com mais de 558 mil habitantes, segundo estimativas do IBGE, e é a maior cidade do norte do Paraná. Segundo o Expedia Brasil, a pesquisa obteve os dados junto aos usuários certificados do site. Foram analisados mais de 30.000 questionários de satisfação dos hóspedes na região Sul do Brasil, e compõem o ranking as 15 cidades que tiveram as melhores avaliações, inclusive o que mais se destacou em cada uma delas.

O diretor de Turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Fabian Trelha, comentou o resultado da pesquisa do Expedia, lembrando que a Prefeitura de Londrina tem trabalhado no mapeamento dos eventos e entrelaçamento entre eles, para aumentar a performance de cada um. “E além disso, o Município busca envolver o trade turístico na atratividade da cidade, aprimorando e implementando projetos como o Boa Praça, revitalização dos espaços públicos, entre outras ações”, citou.

Em 2016, Londrina também figurou em pesquisa feita pelo Expedia, que levantou quais as 20 cidades brasileiras mais amigáveis para se viajar. Na ocasião, Londrina conquistou o 3ª lugar. Trelha credita as boas posições a algumas características próprias da cidade, como a sua boa localização. “Estamos muito próximo dos mercados consumidores do Sul do país e do estado de São Paulo, e contamos com um aeroporto bem estruturado. Isso denota todas as condições pelas quais Londrina está em uma posição ímpar no turismo de negócios no país. Soma-se a isso nossa gastronomia completa, com alta qualidade e custo acessível, a hotelaria diversificada, várias opções de lazer, sejam elas cultural ou esportivas, e o próprio turismo de compras, com grandes shoppings, incluindo um dos maiores da América Latina”, detalhou.

O diretor de Turismo da Codel acrescentou, dentre as qualidades que promovem o turismo local, está o fato de Londrina ser uma cidade jovem, de imóveis arquitetados com conceitos inovadores, idealizados por Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas e outros. “Dentre outros diferenciais, o maior deles é a receptividade do londrinense. Podemos ter outras cidades até mais bonitas, mas que melhor recebam o seu turista não há. E isso é uma herança da nossa cultura multiétnica”, completou.

Para o presidente-executivo do Londrina Convention, Arnaldo Falanca, o fato do portal americano de viagens e turismo citar Londrina em boas colocações, nas duas pesquisas, denota credibilidade e confiabilidade. “Com esses resultados, podemos mostrar o potencial da nossa cidade. Quando um evento vem a Londrina, ele movimenta nossa economia, e envolve 52 setores produtivos, como transporte, decoração, audiovisual, segurança, entre muitos outros. E essa é a nossa essência, a prestação de serviços”, afirmou.

Falanca citou também os vários atrativos que a cidade oferece aos turistas, como a proximidade do Aeroporto José Richa da região central; o complexo esportivo formado pelo Estádio do Café, autódromo e kartódromo; a rede hoteleira, que integra mais de 50 hotéis e oferece cerca de sete mil leitos; além dos pontos turísticos, como o Lago Igapó, o Jardim Botânico, campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e outros. “Temos muito turismo cultural, esportivo, e podemos trabalhar como uma cidade dos eventos, pois estamos preparados para isso. A Prefeitura, através do prefeito Marcelo Belinati, tem dado apoio para sediarmos grandes eventos, recebendo seus organizadores, e isso é um grande gesto. Várias cidades ao redor do mundo já entenderam a importância de investir no turismo para que a economia cresça, e o nosso caminho deve ser esse”, frisou.

O ranking do Expedia apontou a capital paranaense, Curitiba, em 1º lugar, seguida por Foz do Iguaçu. São José dos Pinhais, Cascavel e Ponta Grossa ocupam, respectivamente, a 13ª, 14ª e 15ª colocação. A pesquisa completa está disponível no link viajando.expedia.com.br/as-15-cidades-favoritas-do-sul-do-brasil/, e os dados foram levantados no período de janeiro de 2017 até janeiro de 2018.

Juliana Gonçalves/Asimp