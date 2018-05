Rolândia: Mamães terão café da manhã grátis na praça Castelo Branco neste sábado

O Espaço Sabor e Arte é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que reúne artesãos, artistas plásticos e produtores da culinária caseira em uma feira local, que acontece aos sábados, das 9h às 14h, na Praça Castelo Branco, área central da cidade de Rolândia.

Em reunião realizada no Centro Cultural Nanuk com a Turismóloga da Secretaria Flávia Galbero, a Diretora da Secretaria Carolina Erdei, a participação da Vereadora Edileine Griggio e os integrantes do “Espaço Sabor e Arte”, ficou definido que neste sábado, dia 12 de maio, haverá um café da manhã em homenagem às mães.

O grupo sorteará uma cesta de produtos artesanais para as mães, e haverá a tenda de oração a apresentação da fanfarra do Clube dos Desbravadores Novo Horizonte, além da orquestra do Grupo Illuminare, de São Martinho. Para concorrer à cesta, a mãe deverá entrar na página do Sabor e Arte no Facebook - https://www.facebook.com/EspacoSaboreArteRolandia/ e procurar a postagem do sorteio, curtir, marcar três amigos e compartilhar de forma pública.

Na reunião, ainda foram discutidos outros assuntos como o projeto desenvolvido pela Biblioteca Municipal no Distrito Nossa Senhora Aparecida - Bartira, em parceria com o artesão Santin Pez, com as oficinas de artesanato em fibra de bananeira, que acontecem todas as segundas-feiras na biblioteca do distrito, das 13h às 17h. Estiveram presentes, além dos integrantes do Sabor e Arte e a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, o Diretor do Clube de Desbravadores Novo Horizonte, Erildo Gonçalves da Silva, que vai presentear com livros as mamães que comparecerem ao “Espaço Sabor e Arte”.

A ideia da Secretaria é fortalecer o grupo, criar oportunidades de negócio e renda, além de um atrativo cultural e turístico. Aqueles que têm interesse em participar do projeto podem se inscrever na Secretaria de Cultura e Turismo, localizada no Centro Cultural Nanuk, R. Arthur Thomas, com R. Duque de Caxias, ao lado da Biblioteca Municipal. Periodicamente, o grupo realiza reuniões para discutir as dificuldades, as oportunidades, próximas ações e eventos.

