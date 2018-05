Início dos Jogos Abertos do Paraná em Rolândia será em sete de junho

A Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo (SEET) comunica a mudança na abertura da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná “Regional B”, competição que Rolândia será sede.

O novo início do certame será 7 a 10 de junho a primeira fase e 22 a 24 de junho a segunda fase. No evento são esperados cerca de mil pessoas em Rolândia, entre atletas, treinadores, árbitros, organização, torcedores, visitantes, dentre outros, de 28 cidades da região: Alvorada do Sul, Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Califórnia, Cambé, Cambira, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jandaia do Sul, Jataizinho, Londrina, Lupionópolis, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Sabáudia, Sertanópolis e Tamarana.

NC/PMR