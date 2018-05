Prefeitura revitaliza Zerão e parquinho ganha novos brinquedos

A prefeitura instalou novos brinquedos no parquinho infantil do Zerão, na região central de Londrina. Foram colocados no local um escorregador, oito balanços, um gira-gira e duas gangorras. Reivindicação antiga dos pais que levam os filhos para lá, a iniciativa integra as atividades de revitalização do espaço de lazer. Desde o final de abril, a área tem passado por um mutirão que inclui limpeza, pintura e recuperação de mobiliários.

Além da implantação dos novos equipamentos para as crianças, os tubos de concreto utilizados para brincadeiras receberam novas cores. O serviço de pintura contemplou também os bancos, aparelhos de ginástica, meios-fios, o piso da academia ao ar livre e do minipalco ao lado do anfiteatro, bem como as floreiras, a ciclovia, os corrimões e as escadarias que ligam a rua Júlio Estrela Moreira à área verde.

O trabalho envolveu ainda o nivelamento de calçadas, a reconstrução de caixas e grelhas para o escoamento da água da chuva, a colocação de pedriscos na pista de caminhada e o recape asfáltico do entorno – seguido da recomposição da sinalização viária. Outra medida tomada foi a substituição de 20 lixeiras e a confecção de novas placas de indicação da distância percorrida, cuja fixação no solo deve ocorrer nos próximos dias.

Na parte de limpeza urbana, o mutirão contou com capina e roçagem do mato, remoção de troncos e galhos caídos no chão, retirada de lixo irregular, varrição e espetagem de pequenos resíduos. Completaram a força-tarefa as atividades de poda de árvore e troca de lâmpadas queimadas.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, visitou o canteiro de obras do Zerão. Em publicação do mesmo dia no Facebook, ele postou fotos com os trabalhadores envolvidos na revitalização e afirmou que trabalho semelhante será realizado em outros pontos do município, como os lagos Norte e Cabrinha, a Praça Nishinomiya e o “Zerinho” do jardim Monte Belo. Segundo o prefeito, o objetivo é dar cara nova às principais áreas de lazer, incentivar o convívio entre os moradores, estimular a prática de exercícios físicos e a ocupação dos espaços de uso coletivo.

Prefeitura de Londrina