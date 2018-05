Renata Spallicci conquista feito inédito para o Brasil

A atleta fitness e empresária Renata Spallicci, conquistou um feito inédito e vai levar o nome do país para o outro lado do oceano. A atleta entrou para o time de atletas de fisiculturismo de Alicia Gowans.

Alicia Gowans tem a melhor equipe de treinadores da Austrália e é embaixadora WBFF, federação que a Renata Spallicci também é embaixadora, mas no Brasil.

Ao fazer parte do time, Renata Spallicci terá acesso direto à Austrália podendo até mesmo participar de campeonatos no país.

A australiana coach do WBFF tem excelentes resultados e será a responsável pela preparação de Renata Spallicci na próxima competição do WBFF (World Beauty Fitness & Fashion). "Ela tem uma metodologia bem exclusiva e se comprometeu a me preparar para trazer a coroa para o Brasil", destaca a "Executiva Sarada".

"Estar no time da Alicia leva meu nome para fora. Ela viaja o mundo fazendo workshops e eu admiro demais o trabalho dela como coach. Quero estar mais com ela e seu time fora do Brasil bem como trazê-la ao Brasil", completa a morena de 35 anos.

Além de fisiculturista e diretora-executiva da Apsen farmacêutica, Renata Spallicci é escritora, palestrante, coach e lançou recentemente o "Finalmente Magro", programa inovador de emagrecimento que promete uma verdadeira mudança de estilo de vida e uma perda de peso de até 10 quilos em seis semanas.

Já Alicia Gowans é a atual campeã do mundo na categoria Diva Fitness +35 do WBFF, além de ser Embaixadora Global do WBFF e ter sido premiada com o prestigiado "Modelo Feminino do Ano".

MF Press Global

