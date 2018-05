Criativos do mercado publicitário realizam encontros em diversas cidades do Paraná

Eventos são gratuitos e serão realizados na próxima semana em Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu

Com o objetivo levar conteúdo criativo e conectar ainda mais o mercado publicitário de Curitiba com as diferentes regiões do estado, o Clube de Criação do Paraná e o Grupo RIC se uniram para promover palestras em diversas cidades e propagar conteúdo relevante e contemporâneo para estudantes, profissionais da área de comunicação, produtoras de áudio e vídeo e todo o mercado publicitário do Paraná. Tudo de graça!

A agenda de eventos inicia em Londrina, em 15/05, a partir das 19h na sede da Associação Comercial e Industrial de Londrina. O evento conta com palestras de Bruno Regalo, presidente do CCPR e Sócio-Diretor de Criação da Candy Shop; Guilherme Biglia, Sócio da Asteróide, produtora paranaense que venceu 18 leões no último festival de Cannes; e Riadis Dornelles, Gerente de mídias digitais do Grupo RIC Paraná.

Na quarta-feira (16), é a vez de Maringá receber o evento no campus da Unifama, a partir das 19h, com Bruno Regalo, Guilherme Biglia e Riadis Dornelles. “O foco desses eventos inspirar os criativos, tanto profissionais como os estudantes, das várias regiões do estado e mostrar as referências de bons trabalhos que temos em Curitiba. Em 2017 a cidade conquistou um grande número de Leões em Cannes, a partir de trabalhos que trouxeram não só o reconhecimento, mas também soluções para os clientes”, afirma Bruno Regalo.

Na sexta-feira (18), o público de Foz do Iguaçu recebe as palestras no campus do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, também a partir das 19h. Em Foz, além de Bruno Regalo e Riadis Dornelles, Lucas Sfair entra para o time de palestrantes do evento. Ele é sócio da Canja - produtora de áudio paranaense que venceu 19 leões no último festival de Cannes.

Cascavel já tem data para receber o projeto, dia 08 de junho, em local ainda a definir. E no segundo semestre outras cidades do Paraná também receberão as palestras promovidas pelo Clube de Criação do Paraná e o Grupo RIC.

Robertson Luz/Asimp