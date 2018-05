Diogo Montenegro vence Felipe Franco e se torna o atleta Fitness número 1 do Brasil

Fisiculturista Diogo Montenegro conta que começou na musculação para deixar de ser magrelo

Quem vê o fisiculturista Diogo Montenegro, campeão do MuscleContest Brasil, ao vencer Felipe Franco, um dos mais reconhecidos atletas dessa categoria no Brasil, jamais imaginaria que ele já foi um rapaz magro e totalmente distante do físico impressionante que lhe garantiu grandes vitórias em torneios nacionais e internacionais, tornando-se o numero 1 do Brasil . O fato de ser um rapaz magrelo na adolescência, foi o motivo que fez com que Diogo, com então 14 anos, começasse na musculação.

"Por ser muito magro e baixinho, meu único objetivo era ganhar massa muscular e deixar de ser magrelo, já que baixinho com 1,68m já não dava pra deixar de ser (risos). Além da musculação eu sempre pratiquei outros esportes. Fui multicampeão de corrida 400 metros, joguei futebol e rugby no time de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Também iniciei no MMA e pratiquei por um tempo le parkour, skate e ginástica olímpica", conta ele.

Em 2011, Diogo Montenegro se mudou para Niterói para cursar Educação Física pela Universidade Federal Fluminense. Foi aí que um veterano bodybuilder começou a observar e incentivar Diogo a participar, ou pelo menos assistir, a uma competição de fisiculturismo.

"No primeiro momento reneguei pois minha visão sobre bodybuilding era algo completamente diferente do que realmente ele é. Pensei que fosse algo muito pequeno, até que um dia decidi aceitar o convite e fui assistir a uma competição de estreantes da IFBB (International Federation of Bodybuilding). Quando cheguei no local não acreditei no que estava vendo. Era uma megaestrutura, estava lotado, o público vibrando com os atletas no palco e diversos estandes de marcas de suplementos fazendo degustação de seus produtos. Foi surreal! De imediato decidi que esse era o meu esporte", destaca o carioca de 27 anos.

A primeira competição de Diogo Montenegro aconteceu em julho de 2011, no ExpoNutrition RJ, na categoria de entrada "Body Shape". Em 2012 ele mudou para a divisão "Men’s Physique" e em julho venceu seu primeiro título no próprio ExpoNutrition RJ. Dois meses depois ele foi campeão do IFBB Champion e no início de 2013 foi vice-campeão do Arnold Classic Brasil, a maior competição da América do Sul.

A carreira meteórica do atleta, no entanto, foi paralisada em 2013 devido a uma depressão. Com muita força de vontade, Diogo superou a doença e foi campeão do Arnold Classic Brasil no início de 2014.No final do ano se tornou campeão absoluto do Arnold Classic Madrid, na Espanha, conquistando então o título de atleta profissional: IFBB Pro. Em 2015, o carioca venceu a Prestige Crystal Cup 2015, sendo o primeiro brasileiro na categoria a ser campeão na liga profissional e conseguir uma vaga direta para o renomado Mr. Olympia. Depois, ele foi bicampeão em 2016 e venceu o Europa Games Orlando em 2017. Com isso, Diogo Montenegro se tornou o único brasileiro a competir no Olympia por três anos consecutivos.

Em 2018, Diogo já venceu uma competição em Orlando e o MuscleContest Brasil, em São Paulo. Foi a primeira competição da Liga Profissional que aconteceu no Brasil, e foi um confronto direto entre os atletas pioneiros e mais vitoriosos da categoria: Diogo Montenegro e Felipe Franco, marido de Juju Salimeni. "Fizemos uma batalha épica com direito a torcida que parecia de time de futebol. O clima ficou bem pesado pois a rivalidade estava brutal. Mas foi uma festa linda, ainda mais com minha vitória e ele ficando em segundo lugar. O americano Andre Adams ficou em terceiro. Como o Franco tem 3 milhões de seguidores, muita polêmica foi gerada em torno disso, os fãs deles não param de me atacar, até no Instagram da minha noiva e do meu pai estão atacando (risos)", conta Diogo.

Por enquanto, o objetivo de Montenegro já foi alcançado pois com os dois títulos ele se classificou para o Mr. Olympia que será realizado em setembro. "Meu objetivo extra esporte é inspirar e motivar pessoas, não só atletas, mas toda pessoa que busca evolução, busca sair da zona de conforto, independente do que seja, profissão, outro esporte, estudos, relacionamento ou simplesmente inspirar pelo estilo de vida sempre positivo e arrojado", afirma ele.

"Sempre fui muito competitivo, sempre gostei de competir, um dos meus sonhos era ter a oportunidade de representar o Brasil em algum esporte, nunca imaginei que pudesse ser com o bodybuilding, mas hoje sou o atleta brasileiro com mais vitórias e feitos inéditos representando nossa bandeira. É uma sensação muito satisfatória ter a oportunidade de representar o Brasil em tão alto nível. Receber o reconhecimento e carinho das pessoas é algo mágico em minha vida", exalta Diogo Montenegro.

MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar