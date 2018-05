Festival do Nariz Vermelho faz homenagem a Picolino

Vai ser realizado, entre os dias 10 e 13 de maio, a 5ª edição do Festival Nariz Vermelho. Este ano o Festival faz homenagem ao palhaço Picolino, Ricardo Queirolo, que atuou na TV, em Londrina, por 28 anos, e foi mestre de muitos palhaços que atuam hoje na cidade. Em 2018 se completam 15 anos de sua morte.

Com a proposta de preencher os espaços públicos com manifestações culturais, as apresentações vão reunir diversas gerações de palhaços da cidade, como Xupetin, Arnica, Palhaça Incrível Teimosa, Turino e Batata Doce, CLAC, Triolé, Den Macedo, alunos da Escola de Circo de Londrina, Família Circo, do Chile, dentre outros.

As apresentações vão ser realizadas na Praça Marechal Floriano Peixoto, na Clac Circo, Praça Nishinomiya, Vila Triolé Cultural e chega em Arapongas, na Arena Arte e Cultura Sesi / Arapongas. O encerramento, no domingo, será no Ginásio Alceu Malucelli, na Rua Monte Castelo, 100, e contará com uma Ação de ocupação da quadra Alceu Malucelli por alunos e professores da Escola Seta, seguida do Cabaré dos Palhaços em “Homenagem ao Palhaço Picolino”.

O evento, que está sendo feito sem patrocínio, terá apresentações com a colaboração no chapéu, tradicional no teatro de rua. A realização é da Clac Produções, com organização de Luís Henrique Silva.

Claudia Silva/Asimp